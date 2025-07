Musetti sfida Duckworth a Toronto: orario, precedenti e diretta tv del match di oggi

Lorenzo Musetti torna protagonista al Masters 1000 di Toronto, dove oggi, martedì 29 luglio, affronta il secondo turno contro il qualificato James Duckworth. Dopo l’eliminazione all’esordio nell’ATP 500 di Washington, l’azzurro, numero 3 del tabellone, è a caccia di riscatto sul cemento canadese.

Il match tra Musetti e Duckworth è in programma sul Centre Court, al termine della sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard e Holger Rune, che aprirà la giornata alle ore 18:30 italiane. L’incontro dell’azzurro è previsto dunque non prima delle ore 20:00.

Tra i due tennisti si registra un solo precedente ufficiale: nel Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021, Duckworth si impose in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Un match equilibrato che preannuncia un’altra sfida combattuta anche in questo secondo turno a Toronto.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà visibile su Sky Go e NOW TV, piattaforme ufficiali del circuito Sky.