West Nile, seconda vittima in Campania: muore 74enne a Napoli

Un uomo di 74 anni è la seconda vittima in Campania legata all’infezione da virus West Nile. Il decesso è avvenuto all'Ospedale del Mare di Napoli, dove il paziente era stato ricoverato d’urgenza il 20 luglio per una grave emorragia digestiva.

Nei giorni successivi al ricovero, l’uomo ha iniziato a mostrare febbre alta e confusione mentale, sintomi compatibili con un'infezione virale. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate a causa di un’insufficienza renale acuta, complicazione che ha reso vano ogni tentativo di stabilizzazione clinica.

Leggi anche West Nile, 8 casi confermati in Campania: 4 pazienti ricoverati in rianimazione

Il decesso è stato registrato alle ore 4.20 di venerdì 26 luglio. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino, che ha ricostruito gli ultimi giorni di degenza del paziente.

Si tratta del secondo caso mortale in regione nel giro di pochi giorni: il primo riguarda un 80enne di Maddaloni, affetto da diverse patologie pregresse, deceduto all’ospedale di Caserta.

Il virus West Nile, trasmesso principalmente attraverso le punture di zanzara, può causare sintomi lievi o, nei casi più gravi, complicazioni neurologiche e sistemiche, soprattutto in soggetti fragili o con un sistema immunitario compromesso.