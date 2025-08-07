Virus West Nile, sesta vittima nel Lazio: muore a Latina un'anziana di 83 anni

Un nuovo decesso legato al virus West Nile è stato registrato nel Lazio, portando a sei il numero delle vittime accertate nella regione. L’ultima è una donna di 83 anni, residente a Pontinia, morta presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Secondo quanto comunicato dalla Regione Lazio, l’anziana era giunta al pronto soccorso il 24 luglio, in condizioni critiche. Dopo il ricovero in terapia intensiva, a causa di gravi complicanze legate a pluripatologie preesistenti, la paziente è deceduta nonostante le cure ricevute nel reparto di rianimazione.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato che il ministero sta fornendo pieno supporto alla rete dei servizi sanitari e territoriali. Il 12 agosto, una delegazione di esperti del ministero si recherà a Latina e Caserta per un incontro con le autorità sanitarie e locali, con l'obiettivo di affrontare congiuntamente la diffusione del virus.

Il ministro ha anche invitato a non creare allarmismi mediatici attorno ai casi di West Nile segnalati nel Paese. «Ad oggi – ha dichiarato – sono 145 i casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo, secondo i dati pubblicati sulla piattaforma nazionale coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss)».

Schillaci ha ricordato che in passato si sono verificati numeri ben più alti, senza scatenare reazioni eccessive. «Nel 2018 furono registrati 618 casi e 49 decessi. Nel 2022 i casi confermati furono 728, con 51 decessi. Nonostante ciò – ha concluso – non ricordo allarmi mediatici come quelli attuali».