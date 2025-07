FROSTPUNK 2: su console il 18 settembre

Skybound Games e 11 bit studios annunciano che le edizioni fisiche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono ora disponibili per il preordine presso rivenditori autorizzati di tutto il mondo.

La speranza cresce, cittadini di New London. Il distributore Skybound Games e lo sviluppatore 11 bit studios sono orgogliosi di annunciare che Frostpunk 2 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 18 settembre 2025.

Per garantire a ogni cittadino il legittimo accesso al gioco, saranno disponibili diverse edizioni fisiche, tra cui la Icebreaker Edition e la Whiteout Edition, entrambe già preordinabili presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Frostpunk 2 è il seguito dell’acclamato gioco di sopravvivenza urbana di 11 bit studios, Frostpunk, che richiede al giocatore di costruire una città e gestirla, combinando elementi di strategia e di gestione. Frostpunk 2 è stato rilasciato inizialmente per PC nel 2024, ricevendo elogi sia dai giocatori che dalla stampa, incluso il premio come “Miglior Gioco Sim/Strategia” ai The Game Awards del 2024. I fan del franchise aspettano da tempo l’uscita di Frostpunk 2 su console. prevista per il 2025.

Basandosi sulle esperienze maturate durante lo sviluppo della prima versione console di Frostpunk, in Frostpunk 2 il team di sviluppo ha ulteriormente perfezionato l’interfaccia circolare di navigazione, permettendo ai giocatori di gestire politiche, edifici e cittadini di New London con maggiore facilità, sia usando il controller che gli analogici.

La collaborazione tra 11 bit studios e Skybound Games prosegue attraverso le gelide terre di Frostpunk, culminando con l’uscita di due edizioni fisiche premium, veri e propri pezzi da collezione degni degli archivi di New London:

Frostpunk 2: Icebreaker Edition (per PS5 e Xbox) include il gioco completo su disco, un diorama pop-up di New London realizzato con grande cura, la gelida novella digitale Warm Flesh e un artbook digitale dietro le quinte che racconta la creazione di questo mondo spietato.

La Frostpunk 2: Whiteout Edition (per PS5 o Xbox) porta l'offerta a un livello superiore, includendo tutti i contenuti della Icebreaker Edition all'interno di un cofanetto a più strati con illuminazione LED integrata ed una grafica distintiva del gioco.

Include anche l’upgrade alla Deluxe Edition, che garantisce l’accesso ai tre DLC in arrivo, oltre a esclusivi oggetti fisici da collezione, tra i quali:

o un portachiavi deluxe in metallo e smalto,

o due cartoline artistiche premium di New London,

o adesivi a tema Frostpunk,

o una patch ricamata di una delle due fazioni disponibili: i disciplinati Technocrats o i ferventi Icebloods.

Le nuove edizioni fisiche di Frostpunk 2 sono un vero tributo alla sopravvivenza, al sacrificio e alla Città che non deve soccombere.