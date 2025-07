Recensione EPOMAKER TH108

Una tastiera full-size meccanica che sorprende su ogni fronte

Nel panorama sempre più affollato delle tastiere meccaniche da gaming, emergere con un prodotto realmente distintivo è una sfida. EPOMAKER, con la sua TH108, prova a raccogliere il guanto di sfida proponendo una tastiera 100% full-size che mira a offrire prestazioni professionali, una costruzione premium e un’esperienza d’uso appagante sia per il gamer competitivo che per il professionista esigente. In questa recensione metteremo sotto la lente ogni aspetto di questo prodotto, analizzandone materiali, design, hardware, prestazioni e usabilità quotidiana.

Materiali e design

EPOMAKER TH108 si presenta con un’estetica sobria ma solida, fortemente votata alla funzionalità. Il corpo è realizzato in plastica ABS spessa e compatta, che contribuisce in modo significativo al peso di oltre 1,2 kg. Questa massa non è solo una scelta strutturale ma anche funzionale: la tastiera resta perfettamente stabile sulla scrivania anche durante le sessioni più concitate, priva di vibrazioni o oscillazioni fastidiose.

I keycap sono in PBT double-shot, garanzia di durabilità e resistenza all’usura nel tempo. Non solo non scoloriscono, ma offrono anche una superficie lievemente testurizzata che restituisce una sensazione tattile solida e piacevole. Il profilo Cherry assicura inoltre una digitazione confortevole e naturale, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Un dettaglio da non sottovalutare è l’illuminazione RGB con LED a sud per ogni singolo tasto, altamente personalizzabile tramite software: oltre ai classici effetti dinamici, si possono regolare colore, intensità, velocità e perfino assegnare combinazioni specifiche per macro o layout alternativi.

Hardware e prestazioni

Sotto la superficie elegante della TH108 si nasconde un'anima tecnica davvero notevole. Il cuore della tastiera è rappresentato da un PCB hot-swap compatibile con switch meccanici a 5 pin. Di fabbrica, la TH108 viene fornita con due opzioni prelubrificate: gli EPOMAKER Creamy Jade, lineari e scorrevoli, ideali per chi cerca un feedback fluido e veloce; oppure i Sea Salt Silent, sempre lineari ma ultra-silenziosi, perfetti per ambienti condivisi o lavoro in ufficio.

Il sistema di montaggio Gasket con guarnizione imbottita a 5 strati è una delle vere chicche tecniche del prodotto. Parliamo di una costruzione complessa che include strati di schiuma PORON, IXPE e silicone, capace di smorzare le vibrazioni, ridurre la risonanza e produrre un suono pieno, cremoso e sorprendentemente raffinato per una tastiera in questa fascia di prezzo. L’esperienza acustica, che richiama le tastiere modificate di fascia enthusiast, è senza dubbio un valore aggiunto che non ci si aspetta da un prodotto preassemblato.

In termini di connettività, la TH108 si mostra estremamente versatile: supporta connessione via cavo USB, wireless a 2,4 GHz e Bluetooth, con la possibilità di associare fino a 5 dispositivi. Il polling rate raggiunge i 1000 Hz in modalità cablata e 2.4G, con una latenza di soli 2 ms via USB. Anche in modalità wireless, le performance restano eccellenti, con latenze di 5 ms (2.4G) e 11 ms (Bluetooth), più che sufficienti per il gaming competitivo o la produttività avanzata.

A completare il pacchetto troviamo una batteria da ben 8000 mAh, che assicura un’autonomia fino a 160 ore di utilizzo continuativo in modalità wireless. Un’autonomia che rende la TH108 praticamente indipendente dal cavo, almeno per diversi giorni – se non settimane – di utilizzo standard.

Uso quotidiano

In ambito lavorativo la TH108 si dimostra un’alleata eccellente: la digitazione è precisa, fluida e silenziosa (soprattutto con i Sea Salt Silent), e la possibilità di personalizzare il layout, assegnare macro o gestire la retroilluminazione permette di cucirsi un’esperienza d’uso su misura.

Durante il gaming, la tastiera mostra i muscoli. La risposta è immediata, priva di input lag percepibile, e la costruzione solida dà un senso di controllo totale. Il supporto N-key rollover e l’anti-ghosting garantiscono che ogni comando venga registrato con precisione, anche nelle situazioni più concitate. I piedini regolabili su due livelli consentono inoltre di trovare sempre l’inclinazione giusta per le proprie abitudini di gioco o digitazione.

Nonostante le dimensioni full-size, che la rendono meno adatta a postazioni compatte, la sua ergonomia complessiva è eccellente. Inoltre, il supporto multipiattaforma la rende ideale anche per chi lavora tra più dispositivi: passare dal PC al laptop, al tablet o persino a una console è semplice e veloce.

Conclusioni

La EPOMAKER TH108 si rivela una delle proposte più complete, solide e versatili nella categoria delle tastiere full-size meccaniche sotto i 150 euro. Unisce sapientemente qualità costruttiva, prestazioni tecniche elevate, flessibilità d’uso e un’esperienza di digitazione raffinata, sia a livello tattile che sonoro. I materiali sono di ottima qualità, il software è funzionale (anche se migliorabile in interfaccia), e la batteria è sorprendentemente longeva.

Non è una tastiera per tutti: chi cerca un layout più compatto dovrà guardare altrove. Tuttavia, per chi desidera una tastiera tuttofare, capace di brillare sia nel gaming che nella produttività, la TH108 è una scelta difficile da battere nella sua fascia.

Voto finale: 9/10

Pro

Costruzione solida e stabile

Esperienza acustica e tattile eccellente grazie al montaggio Gasket

Ottima autonomia della batteria

Switch prelubrificati di qualità

Layout full-size completo

Ampia personalizzazione via software

Tripla modalità di connessione (USB, 2.4 GHz, Bluetooth)

Contro

Dimensioni e peso importanti

Leggi anche WELOCK ToucA51: Recensione completa della serratura smart intelligente