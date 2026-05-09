EPOMAKER TH108 V2 PRO Recensione: la tastiera definitiva per gaming e produttività

Recensione completa EPOMAKER TH108 V2 PRO: tastiera meccanica full-size con schermo, knob, tripla connessione e batteria da 10000 mAh.

Il mercato delle tastiere meccaniche custom-oriented sta vivendo una fase particolare. Da una parte ci sono i marchi storici del gaming che continuano a proporre prodotti aggressivi ma spesso poco personalizzabili, dall’altra aziende come EPOMAKERstanno cercando di unire il mondo enthusiast con quello mainstream, proponendo tastiere già pronte all’uso ma con caratteristiche tipiche delle build custom più costose. La TH108 V2 PRO nasce esattamente con questa filosofia: una tastiera meccanica full-size pensata per chi vuole tutto, senza compromessi evidenti sulla carta. Layout completo a 104 tasti, tripla modalità di connessione, schermo integrato, manopola multifunzione, struttura gasket, switch hot-swap e una batteria enorme da 10000 mAh.

Specifiche che, lette rapidamente, rischiano quasi di sembrare eccessive. Dopo diversi giorni di utilizzo tra scrittura, gaming competitivo, editing e lavoro quotidiano, però, la sensazione è che questa tastiera abbia davvero una direzione precisa. Non punta solamente all’effetto wow estetico, ma cerca di offrire un’esperienza concreta e convincente anche nella pratica quotidiana. Ed è proprio qui che la TH108 V2 PRO sorprende più del previsto.

Materiali, design ed ergonomia

La prima impressione appena si estrae la tastiera dalla confezione è semplice: pesa tantissimo. Con circa 1,5 kg di peso, la TH108 V2 PRO comunica immediatamente solidità. Non siamo davanti a una tastiera leggera pensata per essere spostata continuamente da una stanza all’altra, ma a un prodotto che vuole restare stabile sulla scrivania anche durante le sessioni di gioco più aggressive. La struttura in ABS spesso non raggiunge il fascino premium dell’alluminio CNC presente nei modelli enthusiast più costosi, ma restituisce comunque una sensazione molto robusta, priva di scricchiolii o flessioni fastidiose. La scelta di utilizzare una plate in PC flessibile aiuta parecchio a migliorare il feeling durante la digitazione, soprattutto unita alla struttura gasket con cinque livelli di assorbimento sonoro.

Ed è probabilmente proprio il suono uno degli aspetti più riusciti della tastiera. Il profilo acustico è profondo, morbido e pieno, molto vicino a quel classico effetto “marbly” tanto ricercato dagli appassionati di tastiere custom. Non raggiunge la raffinatezza estrema di build assemblate manualmente da centinaia di euro, ma considerando la fascia di prezzo e il fatto che si tratti di una tastiera pronta all’uso, il risultato è decisamente superiore alla media. Anche i keycaps meritano una menzione positiva. EPOMAKER utilizza tasti in PBT double-shot con profilo Cherry, una scelta ormai quasi obbligatoria nella fascia enthusiast ma ancora non così scontata in prodotti commerciali.

La texture leggermente ruvida migliora il grip durante la digitazione e soprattutto evita il classico effetto lucido che compare dopo pochi mesi sui keycaps ABS economici. La retroilluminazione south-facing contribuisce a creare un’illuminazione più morbida e meno aggressiva rispetto alle classiche configurazioni north-facing da gaming puro, anche se chi ama RGB estremamente luminosi potrebbe percepire una leggera perdita di intensità.

Lo schermo integrato in vetro è uno degli elementi che cattura subito l’attenzione. A differenza di molte tastiere che inseriscono piccoli display quasi inutili solo per marketing, qui il pannello riesce effettivamente ad avere una funzione concreta. Mostra informazioni di sistema, stato della batteria, modalità di connessione, orario e permette anche di caricare GIF personalizzate o immagini statiche tramite software web. Non è indispensabile, sia chiaro, ma aggiunge personalità alla tastiera senza risultare un semplice gadget inutile.

La manopola laterale, invece, è molto più pratica del previsto. Il feedback tattile è buono, la pressione è precisa e il passaggio rapido tra regolazione volume e navigazione dello schermo funziona bene. Inoltre la personalizzazione tramite macro amplia ulteriormente le possibilità d’uso, soprattutto per chi lavora con software creativi o editing video. Dal punto di vista ergonomico, la TH108 V2 PRO convince soprattutto chi preferisce layout completi. Il tastierino numerico dedicato resta fondamentale per produttività, gestione fogli Excel, editing e lavoro d’ufficio, mentre le tre inclinazioni disponibili tramite piedini regolabili permettono di trovare facilmente una posizione comoda. L’altezza resta comunque importante e, come accade spesso con tastiere meccaniche di questo tipo, un poggiapolsi sarebbe stato gradito nella confezione.

Hardware e prestazioni

Sul fronte tecnico la TH108 V2 PRO cerca chiaramente di coprire più scenari possibili. La tripla connettività rappresenta uno dei suoi punti di forza più concreti: USB cablato, wireless 2.4 GHz e Bluetooth permettono di passare rapidamente tra PC desktop, notebook, tablet e smartphone senza complicazioni particolari.

La combinazione FN+Q/W/E per il cambio rapido dispositivo funziona bene e dopo poche ore diventa quasi automatica. Per chi lavora quotidianamente su più dispositivi è una comodità enorme. La batteria da 10000 mAh è semplicemente gigantesca per una tastiera meccanica. Nella pratica si traduce in un’autonomia davvero impressionante. Con RGB moderato e utilizzo misto tra wireless 2.4 GHz e Bluetooth si riescono tranquillamente a coprire diversi giorni intensivi senza ansia da ricarica. Riducendo luminosità e animazioni si possono raggiungere autonomie molto elevate, superiori alla maggior parte delle concorrenti wireless presenti sul mercato. È uno di quei dettagli che magari non fanno notizia inizialmente, ma che migliorano tantissimo l’esperienza quotidiana.

Sul gaming competitivo la tastiera si comporta sorprendentemente bene. Il polling rate a 1000 Hz via USB e 2.4 GHz, unito a latenze estremamente contenute, permette una risposta immediata ai comandi. Ovviamente non siamo davanti a una tastiera Hall Effect con rapid trigger avanzato o attivazione magnetica ultra regolabile, tecnologie che stanno diventando sempre più popolari nell’esport competitivo, ma per la stragrande maggioranza dei giocatori la differenza pratica sarà minima. La digitazione resta veloce, reattiva e soprattutto molto consistente. Gli switch prelubrificati di fabbrica fanno un buon lavoro nel ridurre rumori metallici e attriti indesiderati.

La sensazione sotto le dita è fluida e piacevole già appena tolta dalla scatola, senza richiedere modifiche immediate come spesso accade su prodotti economici. Molto interessante anche la presenza del PCB hot-swap compatibile con switch a 5 pin. Questo apre completamente le porte alla personalizzazione futura. Chi desidera cambiare feeling, rumorosità o tipologia di switch può farlo facilmente senza saldature. È una caratteristica ormai molto richiesta dagli utenti enthusiast e vederla implementata bene anche in una tastiera full-size commerciale è sicuramente un valore aggiunto.

Il software web-based rappresenta invece una delle scelte più intelligenti fatte da EPOMAKER. Invece di costringere l’utente a installare programmi pesanti e spesso instabili, la gestione della tastiera avviene direttamente via browser Chrome. La configurazione di macro, illuminazione RGB, schermata integrata e rimappatura dei tasti è abbastanza intuitiva e soprattutto multipiattaforma. Certo, l’interfaccia potrebbe essere ancora più raffinata e alcune traduzioni non sono perfette, ma nel complesso l’esperienza risulta molto più pratica rispetto ai software tradizionali di molti brand gaming famosi.

Esperienza d’uso quotidiana

È probabilmente nell’uso quotidiano che la TH108 V2 PRO riesce a mostrare il suo lato migliore. Molte tastiere cercano di essere aggressive, veloci e appariscenti solo nel gaming, sacrificando magari comfort o praticità nel lungo periodo. Qui invece si percepisce chiaramente la volontà di creare una tastiera versatile. Durante la scrittura prolungata il gasket mount e i cinque livelli di dampening lavorano davvero bene. La pressione dei tasti risulta morbida, leggermente elastica e meno affaticante rispetto alle classiche tastiere gaming rigide. Anche dopo diverse ore di utilizzo continuativo la sensazione resta piacevole. Il layout full-size continua ad avere perfettamente senso nel 2026, soprattutto per chi alterna gaming, lavoro e produttività.

È vero che il mercato enthusiast si sta spostando sempre più verso formati 75% o 65%, ma nella vita reale avere tasti funzione dedicati, tastierino numerico e layout completo resta comodissimo per tantissimi utenti. EPOMAKER qui non cerca di inseguire mode particolari, ma punta su una configurazione pratica e universale. Molto convincente anche la gestione wireless. La modalità 2.4 GHz mantiene una stabilità eccellente e non mostra problemi evidenti nemmeno in ambienti con molti dispositivi collegati. Il Bluetooth invece resta perfetto per tablet, smartphone o utilizzo casual. Interessante anche la compatibilità Mac completa con keycaps dedicati inclusi, dettaglio spesso sottovalutato ma molto utile per chi lavora in ecosistemi misti.

Ci sono comunque alcuni limiti da considerare. Le dimensioni importanti richiedono spazio sulla scrivania e potrebbero non essere ideali per setup minimalisti o postazioni molto compatte. Inoltre, nonostante il peso aiuti stabilità e qualità percepita, rende la tastiera meno pratica da trasportare frequentemente. Anche lo schermo integrato, per quanto interessante, resta una funzione accessoria che alcuni utenti potrebbero utilizzare poco dopo l’entusiasmo iniziale.

Un altro aspetto da tenere presente riguarda il mercato stesso delle tastiere meccaniche. La concorrenza oggi è feroce e modelli con Hall Effect, rapid trigger o chassis completamente in alluminio stanno diventando sempre più accessibili. La TH108 V2 PRO sceglie invece una strada diversa: offrire un’esperienza completa, equilibrata e versatile piuttosto che inseguire una singola caratteristica estrema. E onestamente è una scelta che funziona.

Conclusioni

La EPOMAKER TH108 V2 PRO è una tastiera che riesce in qualcosa di molto difficile: essere concreta. Dietro lo schermo integrato, le luci RGB e le specifiche aggressive c’è infatti un prodotto che nella pratica quotidiana funziona davvero bene. La digitazione è piacevole, il suono convincente, la stabilità eccellente e la versatilità altissima grazie alla tripla connessione e alla compatibilità multipiattaforma. Non è una tastiera rivoluzionaria e non introduce tecnologie futuristiche come gli switch magnetici più avanzati, ma riesce a offrire un equilibrio estremamente riuscito tra gaming, produttività e personalizzazione.

EPOMAKER dimostra ancora una volta di aver capito molto bene cosa cercano oggi gli utenti enthusiast moderni: prodotti ricchi di funzioni, personalizzabili, pronti all’uso e soprattutto piacevoli da utilizzare anche senza dover intervenire immediatamente con modding o modifiche manuali. La TH108 V2 PRO non punta a sostituire una custom keyboard estrema costruita pezzo per pezzo, ma vuole offrire un’esperienza premium accessibile e completa. E nella maggior parte dei casi ci riesce decisamente bene.

Voto Finale 9/10

Pro:



Digitazione morbida e molto piacevole

Ottima qualità sonora già stock

Batteria enorme da 10000 mAh

Tripla connettività versatile

Software web pratico e leggero

Display integrato utile e personalizzabile

Hot-swap compatibile 5 pin

Layout full-size ideale per produttività

Contro:

