Usa - attacco con coltello in supermercato in Michigan: 11 feriti

Undici persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto sabato pomeriggio all’interno di un supermercato Walmart a Traverse City, nel nord del Michigan. L'aggressione si è verificata intorno alle 16:43 ora locale (22:43 in Italia) nei pressi dell’area delle casse.

Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Grand Traverse, sei delle vittime si trovano in condizioni critiche, mentre altre cinque risultano gravemente ferite. Tutti i feriti sono stati trasportati e ricoverati presso il Munson Medical Center.

Leggi anche Trump affronta problemi di look e tecnici durante il comizio in Michigan, tra appelli agli elettori e attacchi a Kamala Harris

L’autore dell’attacco, un uomo di 42 anni, è stato arrestato pochi minuti dopo l’aggressione. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’uomo ha agito da solo. Lo sceriffo Michael Shea ha descritto i fatti come "atti completamente casuali" e ha sottolineato il ruolo decisivo dei cittadini presenti e della rapidità di intervento della prima pattuglia, giunta sul posto entro tre minuti dalla chiamata al 911.

Il caso ha attirato l’attenzione anche a livello federale: l’FBI ha annunciato che collaborerà con le autorità locali per supportare le indagini in corso. In una nota ufficiale, la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer ha espresso la sua vicinanza alle vittime, definendo l'accaduto "un atto brutale che sconvolge tutta la comunità".

Walmart ha rilasciato un comunicato in cui condanna l’episodio definendolo "inaccettabile" e ringraziando i soccorritori per il tempestivo intervento. La società ha assicurato piena collaborazione con gli inquirenti.

Le forze di polizia statale hanno invitato i residenti a evitare l’area del supermercato, dove sono ancora in corso gli accertamenti. Traverse City, teatro dell’attacco, è una cittadina di circa 16.000 abitanti situata a circa 150 chilometri a nord di Grand Rapids.