Attacco con coltello in rifugio per senzatetto in Oregon: 11 feriti a Salem

Un uomo armato di coltello ha ferito undici persone in un rifugio per senzatetto a Salem, nello stato dell'Oregon, durante un attacco avvenuto all'interno della struttura Union Gospel Mission. Il rifugio offre ospitalità notturna a circa 150 uomini senza fissa dimora.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, le undici persone colpite sono state tutte trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le loro condizioni di salute non sono state ancora comunicate ufficialmente.

La portavoce della polizia di Salem, Angela Hedrick, ha confermato che il responsabile dell'accoltellamento di massa è stato fermato e preso in custodia dagli agenti intervenuti sul posto. Al momento, l’identità dell’aggressore non è stata divulgata.

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini di videosorveglianza fornite dalla struttura per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Le indagini sono in corso per determinare il movente dell’attacco e chiarire se le vittime siano state colpite in modo casuale o mirato.