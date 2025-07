Gp Belgio: griglia di partenza ufficiale, Norris in pole, Hamilton solo 16°

conquista lanel Gran Premio del Belgio grazie a un giro perfetto in 1:40.562. Il pilota britannico della McLaren firma la miglior prestazione nelle qualifiche del sabato e partirà davanti a tutti nella gara di domenica 27 luglio.

Alle sue spalle il compagno di squadra Oscar Piastri, autore di un’ottima sessione, che completa la prima fila tutta McLaren. In terza posizione scatterà Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Max Verstappen, vincitore della gara sprint disputata in mattinata, chiuderà la seconda fila in quarta posizione.

Deludente la qualifica di Lewis Hamilton, eliminato già nel Q1: il sette volte campione del mondo partirà soltanto dalla sedicesima casella con una Ferrari apparsa in difficoltà.

Di seguito la griglia di partenza completa del GP del Belgio di domenica 27 luglio:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Alexander Albon (Williams)

6. George Russell (Mercedes)

7. Yuki Tsunoda (Red Bull)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

11. Esteban Ocon (Haas)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Lewis Hamilton (Ferrari)

17. Franco Colapinto (Alpine)

18. Kimi Antonelli (Mercedes)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)