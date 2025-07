Grave infortunio agli anelli per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta è vigile e in terapia intensiva

Lorenzo Bonicelli, giovane ginnasta italiano di appena 23 anni, è stato protagonista di un grave infortunio durante le Universiadi di Essen. Attualmente in terapia intensiva e vigile, le sue condizioni restano stazionarie, rassicurando amici e supporter. La notizia ha scosso il mondo dello sport, ma la forza e la determinazione di Bonicelli sono un segnale di speranza. La sua storia ci ricorda quanto lo sport richieda coraggio e resilienza, anche nei momenti più difficili.

Restano stazionarie le condizioni di Lorenzo Bonicelli, il ginnasta azzurro rimasto ferito durante un esercizio agli anelli alle Universiadi Estive di Essen, in Germania. L’atleta 23enne è attualmente ricoverato in terapia intensiva presso il Policlinico universitario locale, ma non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito da una portavoce dell’ospedale, Bonicelli è stato risvegliato dal coma farmacologico e ha reagito positivamente. Rimasto cosciente fino all’intervento chirurgico, è ora assistito dalla sua famiglia e ha ricevuto la visita dei compagni di squadra, che hanno potuto salutarlo di persona.

L’incidente è avvenuto durante l’uscita dal suo esercizio agli anelli, mentre eseguiva un triplo raccolto, un elemento che padroneggia abitualmente anche in allenamento. Bonicelli stava gareggiando con la delegazione della FederCusi per le 32esime Universiadi Estive. Il gruppo italiano non ha anticipato il rientro proprio per rimanere vicino all’atleta, previsto come da programma per domenica 27 luglio.

Originario di Lecco e tesserato con la Ghislanzoni GAL, Bonicelli si allena al Centro attività territoriale di Seveso sotto la guida di Pamela Cauli e Paolo Quarto. Dopo l’infortunio, la Federazione Ginnastica d’Italia ha attivato tutte le procedure per garantire supporto all’atleta e alla sua famiglia. Andrea Ferretti, presidente della commissione medica federale e direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, sta coordinando la gestione postoperatoria in raccordo con la struttura sanitaria del CUSI.

“Lorenzo è un ragazzo straordinario, con grande empatia e voglia di vivere – ha dichiarato Paolo Gilardoni, presidente della Ghislanzoni GAL –. È il capitano della nostra società e un talento autentico. Appena ho saputo dell’incidente mi sono precipitato in Germania, dove ho trovato una struttura sanitaria molto qualificata. Non vediamo l’ora di riabbracciarlo”.

Nato nel 2002, Bonicelli è studente di Economia presso l’Universitas Mercatorum. In questa stagione aveva già partecipato con ottimi risultati al Dtb Pokal di Stoccarda e alla World Cup di Cottbus. Atleta di interesse nazionale, nel 2023 era stato convocato come riserva ai Mondiali di Anversa, dove l’ItalGam ha conquistato la qualificazione olimpica per Parigi, e fino all’ultimo ha lottato per un posto agli Europei di Lipsia.