Meteo, weekend più fresco in arrivo: oggi ancora allerta caldo in tre città

Il caldo intenso che ha interessato gran parte dell’Italia negli ultimi giorni inizierà a concedere una tregua durante il weekend, soprattutto nella giornata di sabato 26 luglio. Tuttavia, alcune aree del Paese restano ancora sotto osservazione per le alte temperature.

Per la giornata di oggi, venerdì 25 luglio, il Ministero della Salute ha diramato un’allerta di livello 3 (bollino rosso) per tre città: Campobasso, Palermo e Pescara, dove le condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Il livello di allerta 2 (bollino arancione), che segnala un possibile impatto sulla salute dei soggetti più fragili, riguarda 9 città: Bari, Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Rieti, Reggio Calabria e Roma. In 4 capoluoghi è stata emessa l’allerta gialla (livello 1): Ancona, Latina, Napoli e Viterbo. Le restanti 11 città monitorate si trovano in zona verde, senza rischi legati alle ondate di calore: Bologna, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Per sabato 26 luglio, il bollettino segnala un generale miglioramento: ben 19 delle 27 città monitorate passeranno al bollino verde. Le città interessate dal calo delle temperature e da condizioni climatiche più favorevoli sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

L’unica città per cui resta attiva l’allerta rossa è Catania, mentre le restanti sette – Bari, Cagliari, Messina, Palermo, Perugia, Pescara e Reggio Calabria – saranno contrassegnate con il bollino giallo, indicativo di un livello di pre-allerta (rischio 1).