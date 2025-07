Crolla impalcatura al Vomero: morti tre operai in un tragico incidente sul lavoro a Napoli

Tragedia questa mattina a Napoli, dove tre operai hanno perso la vita in un grave incidente sul lavoro nel quartiere Vomero. Il dramma si è consumato intorno alle 9:30 in via San Giacomo dei Capri, durante alcuni lavori di manutenzione a una palazzina.

Secondo una prima ricostruzione, i tre lavoratori si trovavano su un'impalcatura mobile montata su un edificio di sei piani. Improvvisamente, il montacarichi dell'impalcatura è precipitato, causando la morte degli operai impegnati nelle operazioni in quota.

Leggi anche Milano, incendio in azienda di solventi a Rho: tre operai feriti e area sotto sequestro

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Presenti anche le forze dell’ordine, con l’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e delle Volanti, che hanno avviato i primi rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto.

La zona è stata transennata per permettere agli inquirenti di svolgere le indagini in sicurezza. Le verifiche tecniche sull’impalcatura e sulle condizioni del cantiere sono in corso da parte della Polizia di Stato e degli organi competenti.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri edili, soprattutto in ambito urbano. Gli inquirenti stanno lavorando per accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza e alla regolarità della struttura crollata.