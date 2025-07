Accoltella un 15enne dopo una partita di calcio in campeggio: arrestato un 18enne a Varcaturo

Un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un ragazzo di 15 anni al termine di una partita di calcio all’interno di un campeggio. Il grave episodio è avvenuto nella serata di mercoledì a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Intorno alle 20, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale sono intervenuti al camping Liternum, situato in via Foce Vecchia, dove poco prima era scoppiata una violenta lite. Un 15enne era stato colpito all’addome con un coltello e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane aggressore, incensurato, avrebbe estratto un coltello a scatto da un borsello durante una colluttazione nata per difendere il proprio fratello minore. Nel corso dello scontro, avrebbe inferto un fendente al ragazzo di 15 anni, provocandogli gravi lesioni interne.

Temendo ritorsioni da parte dei familiari della vittima, la famiglia del 18enne si è immediatamente allontanata dal campeggio, facendo ritorno a casa. Le indagini, avviate nell’immediato, hanno permesso ai carabinieri di rintracciare e fermare il presunto responsabile durante la notte.

Il 18enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è ora detenuto in carcere, in attesa di giudizio. Il 15enne, sottoposto a un intervento chirurgico per una perforazione del fegato, si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.