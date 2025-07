Nuovo Codice della Strada: drastiche riduzioni di morti, feriti e incidenti secondo Salvini

Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a sette mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, si registra una riduzione significativa di incidenti e vittime sulle strade italiane. I decessi sono diminuiti del 10,6%, mentre i feriti mostrano un calo altrettanto incoraggiante. Un risultato che testimonia l’efficacia delle nuove normative nel salvare vite e migliorare la sicurezza stradale. Un’ottima notizia per tutti gli italiani, ma il percorso verso strade più sicure continua.

Secondo i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a sette mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (dal 14 dicembre 2024 al 13 luglio 2025), si registra un calo significativo dei fenomeni più gravi sulle strade italiane.

Nel dettaglio: i decessi totali sono diminuiti del 10,6%, passando da 762 a 681 morti (–81 unità); i feriti sono scesi da 24.143 a 23.185 (–3,6%); mentre gli incidenti con esito mortale sono calati dell’8,4%, da 692 a 634 eventi.

Complessivamente, il numero totale di incidenti stradali è sceso da 41.566 a 40.532, con 1.034 sinistri in meno rispetto all’anno precedente.

Sul fronte dei controlli, sono state effettuate 482.045 verifiche con etilometri o precursori. Nonostante l’incremento delle operazioni di controllo, le sanzioni per guida in stato di ebbrezza sono diminuite del 21,6%, attestandosi a 8.989 casi. Le patenti ritirate sono state 43.003, di cui 21.543 riferite all’uso del cellulare durante la guida. Le carte di circolazione ritirate ammontano a 28.562.

Anche le violazioni complessive sono diminuite del 14,9%, con 1.050.165 infrazioni contestate. In particolare, quelle per eccesso di velocità hanno registrato un calo del 19,8% (274.162 violazioni), mentre le multe per mancato uso delle cinture di sicurezza sono diminuite dell’8,5% (54.143 casi).

Il ministro Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione per questi risultati, sottolineando come il nuovo Codice della Strada stia effettivamente riducendo morti e feriti sulle strade Italiane. “Il trend è incoraggiante e conferma che la direzione è quella giusta” ha dichiarato sui suoi canali social.