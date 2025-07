GCC POKÉMON POCKET: NUOVA ESPANSIONE LA VIA DEL CIELO E DEL MARE

The Pokémon Company ha annunciato oggi che il popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket vedrà presto l'arrivo della nuova espansione La Via del Cielo e del Mare, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 30 luglio 2025. Inoltre, la funzione di scambio verrà presto aggiornata. Nuova espansione La Via del Cielo e del Mare Nell'espansione La Via del Cielo e del Mare, è possibile incontrare gli amatissimi Pokémon scoperti nella regione di Johto e apparsi in Pokémon Oro e Pokémon Argento, tra cui Chikorita, Cyndaquil, Totodile e i Pokémon leggendari Lugia e Ho-Oh. In questa espansione, faranno il loro debutto anche Pokémon che non hanno bisogno di Energie per attaccare, il che aprirà la strada a nuove strategie di lotta e di creazione del mazzo. Un nuovo trailer con un'anteprima dell'espansione La Via del Cielo e del Mare è disponibile sul canale ufficiale Pokémon su YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=q-f3Ov_q0Ns - Aggiornamenti alla funzione di scambio Alle 06:00 (UTC) del 30 luglio 2025, verranno introdotti anche i seguenti aggiornamenti alla funzione di scambio nel GCC Pokémon Pocket.

Funzione della lista dei desideri: durante gli scambi, presto sarà possibile indicare agli altri giocatori le carte che si cercano. Sarà possibile aggiungere fino a 20 carte alla propria lista dei desideri dalla schermata della Collezione, e si potranno scegliere fino a tre carte della lista dei desideri da mostrare nella schermata del proprio profilo.

