THE ELF ON THE SHELF: EROI DEL NATALE

The Lumistella Company, i geniali autori del fenomeno globale del Santaverse e The Elf on the Shelf, e Outright Games, uno dei più importanti editori di prodotti d'intrattenimento interattivo per famiglie, sono lieti di annunciare la prossima uscita di The Elf on the Shelf: Eroi del Natale in occasione del 20° anniversario dell'iconico personaggio. Disponibile dal 17 ottobre 2025, il nuovo e magico videogioco introduce alle famiglie The Elf on the Shelf e il fascino incantato del Polo Nord per la prima volta su console e PC.

Il nuovo gioco porta tutta la magia del Polo Nord su piccoli e grandi schermi, offrendo una divertente avventura 2D di piattaforme e rompicapi ricca di gioia, scherzi e allegria contagiosa. The Elf on the Shelf: Eroi del Natale sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

Per il trailer:

https://youtu.be/U0JNkxz6prc

"Nel corso degli ultimi due decenni, The Elf on the Shelf è diventato un momento prezioso delle festività natalizie per molte famiglie in tutto il mondo", ha dichiarato Chanda Bell, co-fondatrice e co-CEO di The Lumistella Company. "Dai momenti gioiosi ai ricordi più profondi, questa celebre tradizione riunisce le persone in modo autentico e sincero. Attraverso il lancio di Eroi del Natale, siamo lieti di offrire un nuovo modo con cui le famiglie potranno lasciarsi coinvolgere dalla magia, dando vita a tradizioni ancora più gioiose e scoprendo il Polo Nord come mai prima d'ora."

In The Elf on the Shelf: Eroi del Natale, i giocatori assumeranno l'importante ruolo di un elfo apprendista impegnato in una missione gioiosa per raccogliere lo Spirito natalizio e aiutare così a salvare il Natale. Dal Campo di addestramento degli elfi al Laboratorio di Babbo Natale, ognuno dei 24 livelli è pieno di sorprese festive, magia e divertimento interattivo. Tra corse sfrenate, salti ed esplorazione, i giocatori schiveranno ostacoli a forma di biscotti, risolveranno rompicapi avvincenti e si divertiranno con un gameplay festivo pieno di magia e tanto Spirito natalizio! Includendo alcuni minigiochi a tema festivo e adorabili sorprese da scoprire, Eroi del Natale offre un'esperienza di gioco progettata per riunire le famiglie nel corso di tutto l'anno. Sviluppato per giocatori dai 5 anni in su, The Elf on the Shelf: Eroi del Natale offre comandi intuitivi e diverse funzioni di accessibilità accuratamente studiate, tra cui la raccolta automatica e la modalità invincibile, così tutti potranno divertirsi. Dai giocatori esperti agli elfi più giovani, questa avventura natalizia sa accogliere grandi e piccini, invitandoli a immergersi nel gioco, divertendosi e creando ricordi magici insieme.

Celebrando i 20 anni della tradizione di The Elf on the Shelf, The Lumistella Company ha catturato i cuori di famiglie e intere generazioni in tutto il mondo. Apprezzata sia dai genitori che dagli educatori, la tradizione incoraggia la creatività, l'immaginazione e il legame familiare durante il periodo natalizio. Con oltre 31 milioni di Scout Elves, Elf Pets® ed Elf Mates® venduti in tutto il mondo, e una presenza in più di 29 paesi, The Lumistella Company continua a diffondere allegria attraverso la propria narrazione e innovazione immersive. Ora, la narrazione continua in modo interattivo, portando lo spirito della tradizione oltre le feste natalizie in un nuovo mondo di gioco.

"Siamo davvero felici di collaborare con The Lumistella Company per trasformare una tradizione natalizia tanto amata in un'avventura avvincente e interattiva", ha dichiarato Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. "Il nostro obiettivo era realizzare un gioco che desse l'opportunità ai giocatori di aprire le porte del laboratorio di Babbo Natale. Il mondo di The Elf on the Shelf è così ricco di fascino e curiosità, che volevamo portare in ogni livello la stessa energia giocosa. È un gioco pieno di emozioni, divertimento e magia natalizia, in cui i bambini e i loro familiari potranno davvero sentirsi dei veri eroi del Natale."