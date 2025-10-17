THE ELF ON THE SHELF: CHRISTMAS HEROES DISPONIBILE

Divertimento fantasioso per tutta la famiglia: l'amato eroe di Santaverse™, The Elf on the Shelf®, arriva su console e PC in una magica avventura platform 2D ambientata nel Polo Nord!

Trailer - https://youtu.be/Tw4_k5ZQTRc

Oggi The Elf on the Shelf: Christmas Heroes è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

Il debutto dell'iconico Scout Elf in un gioco per console e PC, The Elf on the Shelf: Christmas Heroes, celebra il 20° anniversario del personaggio con una gioiosa avventura platform-rompicapo in 2D perfetta per famiglie e giocatori di tutte le età.

"Non vediamo l'ora di immergere ulteriormente le famiglie nella magia del Polo Nord attraverso Christmas Heroes ", ha affermato Chanda Bell, co-fondatrice e co-CEO di The Lumistella Company. "Abbiamo sempre cercato nuovi modi per condividere i nostri personaggi, le nostre storie e le nostre avventure con il mondo, e ora le famiglie possono effettivamente entrare e viverle in prima persona. Che si tratti di risolvere enigmi, esplorare il laboratorio di Babbo Natale o semplicemente godersi un po' di divertimento natalizio insieme, il gioco invita tutti a far parte della magia".

The Elf on the Shelf: Christmas Heroes invita i giocatori di tutte le età a immergersi in un mondo festoso e ricco di magia natalizia, dove le famiglie possono vestire i panni di un Elfo Scout in addestramento e gareggiare attraverso 24 livelli ambientati al Polo Nord, dai vivaci campi di addestramento al cuore del Laboratorio di Babbo Natale. L'esperienza immersiva è ricca di enigmi giocosi, sfide a tema biscotti e deliziosi minigiochi pensati per intrattenere tutti. Grazie ai comandi intuitivi e alle opzioni di accessibilità studiate nei minimi dettagli, come la raccolta automatica e la modalità invincibilità, anche i giocatori più giovani possono unirsi al divertimento e provare la gioia di salvare il periodo natalizio.

Celebrando due decenni di magia natalizia, The Lumistella Company è diventata un nome amato nelle case di tutto il mondo. La loro amata tradizione "The Elf on the Shelf" ha ispirato la creatività, l'immaginazione e l'unità familiare per milioni di persone in oltre 29 paesi. Con oltre 31 milioni di Elfi Scout e prodotti correlati venduti in tutto il mondo, l'azienda continua a portare gioia attraverso la narrazione, l'innovazione, le esperienze e i prodotti. Ora, con il lancio di Christmas Heroes , la magia di "The Elf on the Shelf" assume una nuova forma, invitando i giocatori a partecipare a un'avventura interattiva e a vivere la tradizione come mai prima d'ora.

"Siamo entusiasti che The Elf on the Shelf: Christmas Heroes sia ora disponibile per i giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Stephanie Malham, Amministratore Delegato di Outright Games. "Volevamo assicurarci che, dal momento in cui si inizia a giocare, sia come entrare direttamente nel laboratorio di Babbo Natale. Dalle sfide festive alla narrazione gioiosa, il gioco è progettato per creare momenti memorabili e diffondere la gioia delle feste. Abbiamo catturato lo spirito delle feste in un modo divertente e accessibile a tutta la famiglia, e non vediamo l'ora che tutti possano giocare e provare il gioco insieme".

The Elf on the Shelf: Christmas Heroes è ora disponibile su tutte le principali console e PC.