Nudismo e topless a Torre Borraco: mamme in rivolta in Puglia

Un’estate di mare a Torre Borraco si trasforma in un acceso dibattito tra libertà individuale e sensibilità familiari. Tre donne, due nude e una topless, hanno scelto la spiaggia libera di Manduria, scatenando reazioni contrastanti tra i bagnanti, soprattutto le mamme preoccupate per i bambini. La questione solleva un importante confronto sui limiti della tolleranza e del rispetto reciproco in luoghi pubblici così frequentati. Ma cosa ne pensi tu di questa delicata questione?