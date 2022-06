Chiara Ferragni in topless su Instagram ... pioggia di like

Chiara Ferragni in topless su Instagram, e Fedez risponde con la sua consueta ironia. La fashion blogger ha postato sul suo profilo una foto di lei in, con due ciliegie che le coprono il seno per evitare la censura: "Il mio corpo, la mia scelta", il messaggio di Chiara. Una foto che ha raccolto una valanga di like e commenti, anche da celebrità come Heidi Klum e Paris Hilton.Con la sua solita ironia: "Per me due chili di ciliegie, grazie", scrive il rapper. L'allusione è all'emoji scelta dall'influencer per coprirsi il seno. Pioggia di like anche per lui. Del resto, sui social i Ferragnez hanno pochi rivali.

