Fabrizio Corona smaschera Temptation Island: Barbara D'Urso è l'unica ad applaudire

Fabrizio Corona torna a scuotere il mondo dello spettacolo, smascherando Temptation Island come un falso teatro di manipolazioni. Con il suo stile diretto e pungente, l'ex re dei paparazzi mette in discussione le dinamiche del reality, rivelando retroscena esclusivi che lasciano senza parole. Solo Barbara D'Urso si distingue, applaudendo alle sue parole. Un nuovo scandalo si apre nel panorama televisivo, lasciando il pubblico a chiedersi: cosa c’è davvero dietro le quinte?

, noto ex re dei paparazzi, torna al centro delle polemiche punta il dito contro, l’estate Mediaset da quasi quattro milioni di spettatori, definendolo «tutto falso» e costruito su dinamiche pilotate dalla produzione.

Nel corso del suo podcast Falsissimo, Corona ha pubblicato spezzoni di telefonate con ex protagonisti del reality – tra cui Perla Vatiero, Lino Giuliano e Maika Randazzo – che avrebbero lasciato trapelare un coinvolgimento diretto degli autori nella costruzione di tensioni e reazioni dei concorrenti.

L’ex re dei paparazzi ha rivolto accuse mirate a Pier Silvio Berlusconi, reo di aver allontanato Barbara D’Urso per snobbare la cosiddetta “tv trash”, pur continuando a trasmettere format simili come Temptation Island, Uomini e Donne e Grande Fratello, che ottengono ottimi ascolti.

Leggi anche Temptation Island, anticipazioni 24 luglio: Sonia affronta Simone dopo il tradimento con Rebecca

Corona ha affermato: “Togli Barbara D’Urso perché è trash… ma poi mandi in onda Temptation Island… e il Grande Fratello con quelle dinamiche?”. Ha inoltre criticato Mediaset per aver licenziato la conduttrice senza le dovute cerimonie, nonostante tre decenni di successi, ascolti e sponsorizzazioni.

In risposta, Barbara D’Urso ha scritto privatamente a Corona: “Grazie”. Lui ha replicato: “È la pura verità. Tornerà il tuo momento”. E la conduttrice ha concluso: “Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo”.

Nonostante queste parole cariche di sostegno, al momento un suo ritorno in tv resta lontano. Un progetto su Rai 1 per il venerdì sera non si è concretizzato e pure un’eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci pare sfumata, per ragioni ancora da chiarire.

Oggi Barbara D’Urso fatica a riconquistare uno spazio significativo sul piccolo schermo, dopo anni di presenza costante. Un cambio di passo che, solo fino a poco tempo fa, sembrava impensabile per «Carmelita».