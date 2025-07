Julia e Martina fuggono da La Promessa: il colpo di scena che sconvolge il palazzo

In un vortice di emozioni e colpi di scena, Julia e Martina sfuggono dal palazzo de La Promessa, lasciando tutti senza parole. La tensione tra passato e presente raggiunge il suo apice, mentre decisioni drastiche scuotono le fondamenta della tenuta De Luján. Tra tradimenti e scelte coraggiose, il destino delle protagoniste si intreccia in un’epica fuga che cambierà tutto. Scopriamo insieme come queste donne affronteranno il futuro, rifiutando di essere vittime degli schemi del passato.