La Promessa: anticipazioni puntate 1-7 giugno 2025 | Trame e colpi di scena

Scopri cosa ci riserva la settimana dal 1° al 7 giugno 2025 nella soap spagnola La Promessa. Tra intrighi nobiliari e passione travolgente, le emozioni si intensificano con colpi di scena imperdibili. Non perdere l'appuntamento quotidiano su Rete 4 alle 19:35 per seguire le avventure di Pelayo, Catalina e Adriano!

La soap spagnola La Promessa, ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, continua a tenere incollati gli spettatori con le sue vicende intricate tra nobiltà e servitù. In onda tutti i giorni alle 19:35 su Rete 4, la settimana dal 1° al 7 giugno 2025 promette emozioni forti e rivelazioni sconvolgenti.

Pelayo è profondamente deluso dopo aver scoperto della relazione tra Catalina e Adriano. La situazione si fa tesa, con Pelayo incapace di perdonarla. Catalina, però, custodisce ancora un segreto: è incinta e non ha il coraggio di confessarlo a Pelayo, temendo la sua reazione.

Nel frattempo, Jana e Manuel affrontano nuovi ostacoli. A sorpresa, è Alonso e non Cruz a opporsi alla loro unione. Il marchese non accetta che il figlio voglia sposare una cameriera, provocando un nuovo conflitto tra padre e figlio e mettendo in crisi la loro relazione.

Curro racconta a Manuel le vere ragioni dell’arrivo di Julia a palazzo: la ragazza vuole fare chiarezza sulla morte di un loro commilitone. Questo porta nuovi sospetti e tensioni tra i personaggi.

Amalia tenta di convincere Lope a chiudere la relazione con Vera e a farla tornare a casa con lei. Le sue motivazioni restano poco chiare, alimentando il mistero su cosa stia davvero cercando di ottenere.

Le puntate della prossima settimana promettono nuove rivelazioni e svolte impreviste che scuoteranno ancora una volta gli equilibri alla tenuta de La Promessa.