Meteo, Italia divisa in due: temporali e nubifragi al Nord, caldo estremo con bollini rossi al Sud

L’Italia si divide tra temporali e nubifragi al Nord e un caldo estremo con bollini rossi al Sud. La nuova perturbazione atlantica sta intensificando il divario climatico, portando maltempo e rischi idrogeologici nelle regioni settentrionali, mentre il Centro-Sud affronta temperature da record. Un quadro meteorologico che richiede attenzione e preparazione: ecco cosa ci attende nelle prossime ore.

Il maltempo torna a colpire il Nord, mentre il Centro-Sud affronta un'ondata di caldo torrido con temperature da record. Una nuova perturbazione atlantica sta interessando le regioni settentrionali, determinando una netta spaccatura climatica lungo la Penisola.

La Protezione civile ha diramato per oggi un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti in diversi territori. Sono coinvolte la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano, oltre ad ampie aree di Piemonte, Lombardia e Veneto, dove sono attesi nubifragi, forti raffiche di vento e possibili grandinate.

Situazione completamente opposta nelle regioni centro-meridionali, dove il caldo intenso continua a farsi sentire. Oggi sono due le città contrassegnate con il bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature: Campobasso e Palermo. A Pescara scatta il bollino arancione, che si somma a quello già assegnato ad altri sei capoluoghi: Bari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia e Reggio Calabria.

Sono otto, invece, le città segnalate con il bollino giallo, indice di pre-allerta per il caldo: Ancona, Bologna, Cagliari, Firenze, Latina, Rieti, Roma e Trieste.

Per la giornata di giovedì 25 luglio, le previsioni indicano un'intensificazione dell'ondata di calore nel Centro-Sud. Il livello massimo di allerta, pari a rischio 3 per la salute dell’intera popolazione, interesserà Campobasso, Palermo e Pescara. Il livello 2, che comporta rischi per le fasce più vulnerabili, sarà attivo in otto capoluoghi: Bari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Infine, saranno quattro le città con bollino giallo nella giornata di domani: Ancona, Cagliari, Latina e Napoli, dove permane un livello di pre-allerta per condizioni climatiche potenzialmente stressanti.