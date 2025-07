Sinner, il piatto dello chef Barbieri è realtà: Un soufflé per il Re a base di carote

Sinner, il piatto dello chef Barbieri è realtà: un soufflé per il Re a base di carote. Dopo il storico trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon 2025, lo chef stellato Bruno Barbieri ha mantenuto la sua promessa di dedicargli un'opera d'arte culinaria. Un omaggio raffinato e originale, simbolo di vittoria e talento. Il risultato? Una creazione che unisce eleganza e gusto, pronta a conquistare anche i palati più esigenti.

Un omaggio speciale per un trionfo storico. Lo chef stellato Bruno Barbieri ha mantenuto la promessa fatta settimane fa: creare un piatto esclusivo dedicato a Jannik Sinner in caso di vittoria a Wimbledon 2025. Il tennista azzurro ha conquistato il prestigioso torneo londinese e, a quasi due settimane dal trionfo, Barbieri ha svelato la sua creazione gastronomica.

Il piatto si chiama "Un soufflé per il Re", un richiamo diretto al soprannome affettuoso che accompagna Sinner sin dagli esordi. Alla base della ricetta, naturalmente, ci sono le carote, simbolo ironico e distintivo legato all’atleta altoatesino.

Il soufflé è accompagnato da una raffinata brunoise di frutta e verdura acerba, marinata in olio di vinaccioli e aceto di lamponi. Completano il piatto elementi di alta cucina come caviale Beluga, uova di salmone e una delicata salsa tzatziki. A lato, viene servito uno shot di estratti vegetali per esaltare sapori e contrasti.

“Ogni promessa è debito con Barbieri”, ha dichiarato lo chef con orgoglio, mostrando il piatto dedicato al campione. “Jannik, il piatto che ti avevo promesso è pronto: un soufflé per il Re”, ha aggiunto, mantenendo fede alla sua parola con una creazione pensata su misura per celebrare il numero uno del tennis italiano.