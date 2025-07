Venus Williams si sposa con Andrea Preti: chi è l'attore italo-danese al suo fianco

Il mondo del tennis e dello spettacolo si uniscono in un lieto evento: Venus Williams si sposa con Andrea Preti. Dopo mesi di paparazzi e svelamenti, l’annuncio ufficiale è arrivato il 22 luglio, poche ore dopo una vittoria importante. La leggenda del tennis e l’attore italo-danese condividono ora un nuovo capitolo di vita, confermando che l’amore può nascere anche tra campioni e star. Ecco cosa sappiamo sulla loro storia e sui prossimi passi.

I fiori d’arancio sono in arrivo per Venus Williams. La leggenda del tennis ha confermato di essere fidanzata con Andrea Preti, attore e modello italo-danese, con cui è stata vista spesso nell’ultimo anno. L’annuncio è arrivato il 22 luglio, dopo la vittoria del suo primo match in singolare da oltre un anno.

Durante l’intervista post-partita, Venus ha parlato apertamente del sostegno ricevuto dal compagno: “C’è il mio fidanzato qui e mi ha incoraggiata molto nel continuare a giocare. Ci sono stati momenti in cui volevo solo rilassarmi. Sapete quanto è difficile giocare a tennis? È come lavorare dalle 9 alle 5, ma correndo tutto il tempo. Sollevare pesi è come morire e poi ricominciare il giorno dopo. Lui mi ha sostenuta e sono felice di essere qui. Non mi aveva mai vista giocare prima”.

Andrea Preti è nato a Copenhagen nel giugno 1988 ed è più giovane di otto anni rispetto a Venus. Di origini italiane e danesi, ha iniziato la carriera come modello prima di dedicarsi al cinema. Ha scritto, diretto e interpretato il film One More Day, e ha recitato nei lungometraggi Di tutti i colori, Un nemico che ti vuole bene e Detective per caso. In TV ha preso parte alla serie Un professore.

La sua notorietà è cresciuta anche grazie ai reality: ha partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2016 e nel 2024 a La Talpa, condotta da Diletta Leotta.

La relazione con Venus non è la prima con una sportiva. In passato Preti ha avuto legami sentimentali con Flavia Pennetta e Susanna Giovanardi. È stato anche legato all’attrice Claudia Gerini.