Sandokan su Rai 1: ecco quando debutta la serie con Can Yaman

Preparati a vivere un’avventura indimenticabile: Sandokan, la leggendaria “Tigre della Malesia” interpretata da Can Yaman, debutterà su Rai 1 lunedì 1 dicembre 2025. La serie, tra azione e passione, promette di catturare il pubblico con una produzione di grande livello e un cast d’eccezione. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di fiction epiche e storie di coraggio. Resta sintonizzato, perché questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo avventuroso.