Smartphone prima dei 13 anni collegati a gravi problemi di salute mentale in età adulta

L’uso precoce di smartphone prima dei 13 anni può influenzare profondamente il benessere mentale in età adulta. Una recente ricerca, basata su oltre 100.000 giovani e pubblicata sul Journal of Human Development and Capabilities, evidenzia come questa abitudine possa aumentare il rischio di gravi problemi psicologici. Scopriamo insieme come proteggere i nostri figli e promuovere un uso consapevole della tecnologia.