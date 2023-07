Come riconoscere i segni di dipendenza da smartphone e impatto sulla salute mentale dei giovani

Articolo scritto con la collaborazione di: https://www.psicologarachelepetrona.it/

Re telefonino: ecco l’impatto sulla salute mentale dei giovani

Negli ultimi anni, l'uso smodato dei dispositivi digitali si è diffuso a livello globale, influenzando le abitudini quotidiane di molte persone, soprattutto i giovani. La sorta di servitù mentale derivante dai collegamenti online è un problema sempre più comune tra i giovani e può avere un impatto significativo sulla loro salute mentale.

Questa situazione di assoggettamento, viene definita come una condizione in cui un individuo mostra comportamenti compulsivi nell'uso dello smartphone, con un senso di perdita di controllo e la presenza di sintomi di astinenza in caso di impossibilità di utilizzo. Questo tipo di dipendenza può avere diverse conseguenze negative sulla salute mentale dei giovani, portando ad un peggioramento del loro benessere psicologico.

I segni comuni di sottomissione digitale

Riconoscere i segni di assoggettamento da smartphone nei giovani è il primo passo per affrontare questo problema. Alcuni dei segni comuni di dipendenza da smartphone possono includere:

La necessità costante di tenere lo smartphone in mano e la paura di perderlo o dimenticarlo dietro.

L'incapacità di ridurre o limitare il tempo trascorso online, anche quando c'è la consapevolezza che ciò stia interferendo con altre attività o relazioni.

La difficoltà di concentrarsi su compiti o attività senza interruzioni.

L'uso del device come meccanismo di evasione, utilizzato per evitare emozioni scomode o situazioni di disagio.

Il deterioramento delle relazioni interpersonali, con un abbassamento della qualità dei rapporti e una limitata partecipazione a conversazioni e attività.

Sintomi di astinenza, come irritabilità, ansia o depressione in caso di impossibilità di utilizzare il dispositivo.

Le conseguenze della dipendenza da cellulare sulla salute mentale dei giovani

La subordinazione ai telefonini può avere un impatto significativo sulla salute mentale dei ragazzi. L'utilizzo eccessivo di queste apparecchiature può portare ad una serie di conseguenze negative, tra cui:

Disturbi del sonno, con difficoltà ad addormentarsi o a mantenere un sonno di qualità.

Problemi di concentrazione e memoria, a causa delle frequenti interruzioni causate dal controllo costante dello smartphone.

Disturbi d'ansia e depressione, con l'abuso del cellulare come meccanismo di evasione per evitare situazioni di disagio.

Isolamento sociale e limitata interazione faccia a faccia, a causa del tempo trascorso sui dispositivi, riducendo il coinvolgimento in attività sociali significative.

Deterioramento delle prestazioni accademiche, come conseguenza della difficoltà di concentrazione e del tempo dedicato al telefono anziché allo studio.

Problemi di autostima e immagine corporea, a causa dell'esposizione costante ai social media e all'ideale di perfezione promosso online.

Come riconoscere e affrontare il problema della dipendenza digitale tra i ragazzi

Per affrontare il problema della dipendenza da smartphone tra i giovani, è importante riconoscere precocemente i segni e adottare le giuste strategie di gestione. Alcuni suggerimenti utili includono:

Rendere consapevoli i ragazzi dei rischi dell'utilizzo eccessivo dello smartphone, educandoli sugli effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere generale. Promuovere un uso consapevole dei dispositivi, ad esempio incoraggiando periodi di disconnessione, lontano dagli schermi. Stabilire regole chiare, come limitare il tempo trascorso sui device e creare momenti dedicati ad altre attività. Incoraggiare la partecipazione ad attività ricreative e sociali offline, promuovendo il coinvolgimento in sport, hobby o arcorsi extra-scolastici. Favorire la comunicazione e la connessione faccia a faccia, incoraggiando le relazioni interpersonali sane e la partecipazione attiva alla vita reale. Cercare supporto professionale, rivolgendosi a un psicologo o un counselor specializzato nella gestione della dipendenza da smartphone, per un adeguato supporto e orientamento.

La prevenzione tra i giovani: Ruolo degli adulti e delle scuole

Prevenire la dipendenza da smartphone tra i giovani richiede un impegno collettivo, coinvolgendo adulti e scuole nel fornire informazioni e promuovere un uso sano della tecnologia. Alcuni approcci utili possono includere:

Educare gli adulti sulle problematiche legate all'utilizzo smodato dei telefonini, in modo che possano diventare figure di riferimento consapevoli e fornire il giusto supporto ai ragazzi.

Introdurre corsi o lezioni specifiche nelle scuole, per aumentare la consapevolezza e fornire strumenti utili per un uso sano della tecnologia.

Coinvolgere esperti nel campo della salute mentale nelle scuole, per svolgere workshop e fornire risorse utili agli studenti.

Promuovere politiche scolastiche che favoriscano un uso equilibrato della tecnologia, come l'adozione di momenti di disconnessione durante il giorno scolastico.

L'importanza di un equilibrio digitale

Riconoscere i segni precoci di questa dipendenza e adottare le giuste strategie di gestione è fondamentale per promuovere un equilibrio digitale e un benessere psicologico sano.

Gli adulti e le scuole svolgono un ruolo cruciale nell'educare e prevenire la dipendenza da smartphone, fornendo il supporto necessario per aiutare i giovani a moderare il proprio utilizzo dei dispositivi digitali.

Altre News per: comericonosceresegnidipendenzasmartphoneimpattosulla