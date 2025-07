Tragedia in Valle d'Aosta: escursionista 15enne ritrovato morto sul Mont Morion

È stato ritrovato senza vita all’alba di oggi un ragazzo di 15 anni, scomparso durante un’escursione in Valle d’Aosta. Il corpo è stato localizzato nei pressi del Mont Morion, nella zona di Ollomont, grazie a un sorvolo in elicottero avviato dopo l’allarme lanciato martedì sera dai genitori.

Il giovane era partito per un’escursione in solitaria e non aveva più dato notizie di sé, facendo scattare immediatamente le ricerche. Le operazioni sono state coordinate dal Soccorso Alpino Valdostano, in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che ha avviato le procedure di polizia giudiziaria per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe precipitato durante il percorso. Saranno gli accertamenti ufficiali a stabilire le cause dell’incidente. L’area del Mont Morion, a oltre 2.700 metri di altitudine, presenta tratti particolarmente impervi e difficili da affrontare, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità.

Il corpo è stato recuperato e trasportato a valle. La comunità locale è sotto shock per la perdita del giovane escursionista, molto conosciuto nella zona.