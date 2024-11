Valle Maira: escursionista disperso ritrovato senza vita

Nella serata di lunedì 11 novembre 2024, intorno alle 21, le squadre di soccorso hanno rinvenuto il corpo senza vita di un escursionista disperso da domenica 10 novembre nella zona di San Michele di Prazzo, in Valle Maira, provincia di Cuneo. L'uomo, residente nella Borgata Castelli, si era allontanato dalla sua abitazione per un'escursione mattutina, senza fare ritorno.

L'allarme è stato lanciato dal fratello dell'escursionista intorno alle 16 di lunedì, preoccupato per il mancato rientro. Immediatamente, il Soccorso Alpino, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza, ha avviato le operazioni di ricerca. Sul posto sono intervenute anche le Unità Cinofile molecolari per supportare le operazioni.

Dopo ore di intense ricerche, il corpo è stato individuato alla base di un pendio impervio, suggerendo una probabile caduta fatale durante l'escursione. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

È fondamentale informare sempre qualcuno del proprio itinerario e orario previsto di rientro, oltre a essere adeguatamente equipaggiati per affrontare eventuali emergenze.