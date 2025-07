Meteo, allerta caldo estremo: Palermo resta in rosso, 17 città con bollino giallo e rischio incendi in Sicilia

L’Italia si prepara a un’altra giornata di temperature record, con Palermo in allerta rossa e 17 città siciliane sotto il bollino giallo. L’ondata di caldo estremo aumenta il rischio incendi e mette a dura prova la popolazione. Con queste condizioni, è fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie. La situazione rimane critica e richiede attenzione continua per tutelare la salute e la sicurezza di tutti.

Mercoledì 23 luglio, l’Italia continua a fare i conti con un’intensa ondata di caldo che colpisce in particolare le regioni del Centro-Sud. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma lo stato di allerta rossa a Palermo, mentre sale il numero delle città con bollino giallo, da 13 a 17 rispetto alla giornata precedente.

Le città in bollino giallo (rischio 1 – livello di pre-allerta) sono: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Venezia.

Il bollino rosso (livello 3 – rischio per la salute della popolazione) resta attivo su Palermo, dove si registrano anche le condizioni più critiche sul fronte incendi. Il rischio, secondo la Protezione civile regionale, resta molto elevato in quasi tutta la Sicilia, con un avviso valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore.

Per la giornata di domani, giovedì, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che ridurrà il numero delle città con bollino giallo a nove: Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. Contestualmente, torneranno a salire i bollini arancioni (livello 2 – rischio per la salute dei soggetti fragili), che oggi erano assenti ma che domani interesseranno cinque città: Bari, Messina, Perugia, Pescara e Reggio Calabria.

Tra le 27 città monitorate, il bollino verde (nessun rischio) resta concentrato soprattutto nel Nord Italia. Oggi rientrano in questa fascia anche Napoli e Viterbo, mentre da domani è atteso un miglioramento anche a Civitavecchia.

A Palermo, oltre all’emergenza incendi, permane l’allerta per le temperature elevate: secondo le previsioni, la temperatura massima percepita raggiungerà i 36°C domani e 39°C dopodomani.