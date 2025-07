Ucraina, proteste in piazza contro la legge firmata da Zelensky che limita l'autonomia delle agenzie anticorruzione

Migliaia di cittadini ucraini sono scesi in piazza in diverse città, tra cui Kiev, Lviv, Dnipro e Odessa, per protestare contro la recente legge firmata da Zelensky, che limita drasticamente l’autonomia delle agenzie anticorruzione. La decisione ha suscitato accese polemiche e preoccupazioni sulla lotta alla corruzione nel paese. Questa mobilitazione rappresenta un forte segnale di insoddisfazione popolare e pone nuove sfide per il futuro politico dell’Ucraina.