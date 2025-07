Morto Celeste Pin, storico difensore della Fiorentina: il saluto commosso del club viola

È con grande tristezza che il mondo del calcio piange la scomparsa di Celeste Pin, storico difensore della Fiorentina. Figura amata e rispettata, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi viola e degli appassionati. La sua dedizione in campo e il suo esempio di professionalità rimarranno per sempre nella memoria collettiva. La Fiorentina e i suoi sostenitori si uniscono nel cordoglio, rendendo omaggio a un uomo che ha portato onore e passione alla maglia viola.

Si è spento oggi, martedì 22 luglio, all’età di 64 anni Celeste Pin, ex difensore che ha legato il suo nome alla Fiorentina per quasi un decennio. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra tifosi e addetti ai lavori.

Nato calcisticamente nelle giovanili del Perugia, Pin ha esordito in prima squadra prima di approdare nel 1982 alla Fiorentina, dove ha militato fino al 1991 diventando uno dei protagonisti più amati della retroguardia viola. Successivamente ha indossato la maglia dell’Hellas Verona e ha chiuso la carriera nel Siena.

Nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia dell’Italia Under 21, contribuendo alla conquista della medaglia di bronzo agli Europei del 1984.

La Fiorentina ha voluto rendere omaggio al suo ex giocatore con un comunicato ufficiale intriso di dolore e riconoscenza: “Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste”.

“Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore – prosegue la nota – Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni, sia pubbliche che private. È per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata”.