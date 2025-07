Francesca Michielin reagisce agli insulti: La dovete smettere

Francesca Michielin prende una posizione decisa contro gli insulti sul suo corpo, dimostrando coraggio e autenticità. Dopo aver condiviso un video in pantaloncini, l’artista ha risposto con fermezza ai commenti offensivi, invitando tutti a rispettare le scelte e le storie di ciascuno. La sua voce forte e sincera rappresenta un messaggio di empowerment che risuona sui social, ricordandoci che il rispetto è fondamentale. La sua reazione è un esempio di forza e libertà.

"La dovete smettere". Con queste parole decise, Francesca Michielin ha risposto ai commenti offensivi ricevuti dopo la pubblicazione di un video in cui appare in pantaloncini, con le gambe scoperte. L’artista ha scelto di condividere su X uno dei messaggi ricevuti, accompagnandolo con uno sfogo che ha fatto il giro dei social.

"A me ormai non frega niente, perché so cosa il mio corpo ha vissuto e ho le spalle abbastanza larghe", ha scritto la cantante, "ma penso alle tante ragazze giovani che ricevono e leggono questi commenti". Il post si conclude con un messaggio diretto e senza filtri: "Andaste a fulo (o in terapia, così non dobbiamo andarci noi per colpa vostra)".

Leggi anche Alberto Angela smentisce: Mai bloccato Francesca Michielin, è una fake news

Il commento che ha scatenato la reazione di Michielin recita: "Ragazza sei troppo giovane per mettere su chili, datti una regolata e mettiti nelle mani di una buona nutrizionista. Comunque fai come ti piace, ciao". Una frase che ha portato l’artista a esprimere apertamente il proprio pensiero.

"Io potrei essere in forma come no, avere 5 chili in meno o 10 in più per millemila motivi personali", ha spiegato Michielin, "ma è proprio il commentare il corpo di una donna che non capisco".

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di bodyshaming che continua a colpire personaggi pubblici e utenti comuni. Nei giorni scorsi anche Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2023, è stata vittima di insulti online. La giovane artista è stata presa di mira sotto un video pubblicato su TikTok, in cui si esibisce con naturalezza sul palco, ricevendo una serie di commenti offensivi da parte di utenti spesso protetti dall’anonimato.