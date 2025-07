Jennifer Lopez incanta il Lucca Summer Festival: I love Italy! e un Tricolore per 18mila fan

Un'atmosfera magica ha invaso Lucca lunedì 21 luglio, quando Jennifer Lopez ha incantato oltre 18.000 fan al Lucca Summer Festival, trasformando le storiche mura in un palcoscenico mondiale di musica e passione. Con il suo carisma travolgente e un tricolore in mano, J.Lo ha dimostrato ancora una volta perché è la regina del pop, lasciando il pubblico senza fiato e confermando il suo amore per l’Italia. Una serata indimenticabile che resterà nel cuore di tutti.

Un'ondata di luci, ritmo e sensualità ha travolto Lucca nella serata di lunedì 21 luglio, trasformando le sue storiche Mura nella capitale mondiale del pop. Protagonista assoluta è stata Jennifer Lopez, che a pochi giorni dal suo 56° compleanno ha infiammato il palco del Lucca Summer Festival con l’unica tappa italiana del suo “Up All Night Tour”. Davanti a oltre 18.000 spettatori, l’artista ha regalato uno show travolgente e ad alto impatto emotivo. Sulle ultime note ha sventolato il Tricolore gridando “I love Italy!”, scatenando un boato di applausi e una standing ovation.

Per quasi due ore, JLo ha dato prova di forza, sensualità e carisma, ignorando polemiche e crisi personali. È apparsa in scena in body scintillanti color argento e oro, stivali alti, frange svolazzanti e un cappello da capitano con cui ha guidato la sua crew di dodici ballerini, tra cui l’italiano Giuseppe Giofrè, in una coreografia esplosiva fatta di ritmo, storytelling e rinascita.

Leggi anche Jennifer Lopez lancia la sua 'revenge song' dopo la rottura con Ben Affleck

Lo spettacolo si è aperto con On The Floor e ha mostrato le molte sfaccettature dell’artista: dalla donna romantica alla guerriera urbana, dalla diva latina alla regina del pop. I momenti sensuali non sono mancati, con sguardi ammiccanti, fisicità esibita e coreografie provocanti che hanno esaltato il pubblico, arrivato da tutta Italia e dall’estero. Il lato più audace di JLo, discusso anche oltre oceano per le critiche della commentatrice Megyn Kelly che ha definito l’esibizione “soft porn”, è stato accolto in Italia con entusiasmo e letta come espressione di libertà e consapevolezza.

Reduce da un anno complicato, tra il flop dell’album This Is Me... Now, la cancellazione del tour americano e la separazione da Ben Affleck, Jennifer Lopez è tornata sul palco più forte che mai. “Mi siete mancati, finalmente sono tornata in Italia!”, ha urlato, ricordando che non si esibiva nel nostro Paese da 13 anni. “Vi regalo la mia gratitudine e la mia felicità”, ha aggiunto visibilmente commossa.

Tra cambi d’abito da passerella, fiamme sceniche e proiezioni, JLo ha alternato successi storici come Jenny from the Block, If You Had My Love e Let’s Get Loud a nuovi brani come Save Me Tonight, prodotto da David Guetta, e alcuni inediti in uscita su Spotify. Momento toccante quello acustico con Gracias a la Vida di Violeta Parra, interpretato in un’atmosfera intima e spirituale, tra chitarre flamenco e luci soffuse.

La parte finale ha trasformato il palco in una discoteca a cielo aperto, con omaggi a Queen e Guns N' Roses, in un mix esplosivo di rock, pop e latin. JLo è apparsa in pieno controllo, potente e ironica, mostrando che a 56 anni si può ancora dominare la scena come una leggenda. Sugli schermi è apparso un countdown con la scritta “It’s my birthday”, preludio al suo compleanno imminente.

Assente a sorpresa il brano Wreckage of You, la cosiddetta “revenge song” dedicata a Ben Affleck. Con ironia, Jennifer ha scherzato dal palco: “Ora solo canzoni d’amore..., niente odio, no, scherzo!”. Una scelta che ha lasciato spazio alla leggerezza e al desiderio di voltare pagina.

Nel pubblico, riflettori puntati su Carlo Conti e Federica Panicucci, seduti tra i vip e visibilmente coinvolti dallo spettacolo. Come loro, oltre 18.000 spettatori hanno lasciato Lucca col sorriso e con la consapevolezza di aver assistito al ritorno in grande stile di una delle star più iconiche della musica internazionale.