Jennifer Lopez a Lucca il 21 luglio: biglietti fino a 1.953 euro per un selfie con la popstar

Il 21 luglio Jennifer Lopez torna in Italia con il suo tour mondiale Up All Night Live, al Lucca Summer Festival. Per un selfie con la popstar il prezzo può arrivare fino a 1.953 euro, rendendo questa occasione unica accessibile a pochi fortunate. I biglietti standard assicurano comunque l’emozione di vederla dal vivo.

Jennifer Lopez torna in Italia per un evento esclusivo: il 21 luglio sarà protagonista al Lucca Summer Festival con l’unica tappa italiana del suo tour mondiale Up All Night Live. Ma il prezzo per vedere da vicino la popstar non è per tutti: il costo può arrivare fino a 1.953 euro se si desidera anche un selfie con lei.

Quanto costa vedere JLo dal vivo a Lucca

I biglietti standard per assistere al concerto all’Area Mura Storiche partono da circa 100 euro per il posto in piedi e arrivano fino a 290 euro per un posto a sedere. Per chi cerca un’esperienza più esclusiva, è disponibile il Diamond Vip Package al prezzo di 550 euro. Questo include l’accesso all’area pit in piedi sottopalco, ingresso anticipato con fast lane, staff dedicato, gadget da collezione e una foto davanti a un backdrop ufficiale, ma senza Jennifer Lopez.

Il pacchetto più ambito è l’Upgrade Vip, dal costo di 1.403 euro, che consente di incontrare la cantante e scattare una foto con lei. Il pacchetto, però, non comprende il biglietto d’ingresso al concerto: chi desidera partecipare allo show e vivere il Meet&Greet con JLo deve sommare i costi.

La spesa totale varia da 1.503 euro (con biglietto base in piedi) fino a 1.693 euro (con biglietto a sedere), arrivando al massimo di 1.953 euro per chi acquista sia il Diamond Vip Package sia l’Upgrade Vip. L’organizzazione ha precisato che gli acquisti sono definitivi: non sono previsti rimborsi, cambi o trasferibilità dei contenuti Vip.