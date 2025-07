Soccorso eroico a Riccione: carabiniere salva bimba disabile caduta nel porto durante i fuochi

Momenti di paura ieri sera, poco prima della mezzanotte, nel porto canale di Riccione, dove una bimba di 9 anni disabile è caduta in acqua insieme alla sua carrozzina mentre assisteva ai fuochi per la tradizionale Festa della Madonna del Mare.

Per fortuna tra la folla c’era l’appuntato scelto dei Carabinieri Giovanni Giugliano, 44 anni, in servizio al Radiomobile di Riccione, che, libero dal servizio, non ha esitato un secondo: si è tuffato in un punto in cui l’acqua supera i due metri e ha raggiunto la bambina in pochi istanti.

Giugliano ha prontamente liberato la piccola dai sistemi di sicurezza della carrozzina e l’ha riportata in superficie, tra gli applausi e la commozione dei testimoni.

Immediatamente soccorsa sul molo dal personale sanitario presente all’evento, la bambina è risultata in buone condizioni, così come il suo valoroso salvatore.

La famiglia, residente in Lombardia e in vacanza sulla Riviera, ha vissuto attimi di grande tensione, risolti grazie alla prontezza e al coraggio del militare che ha evitato una tragedia sul nascere.