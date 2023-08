Eroe a Torino: Passante Salva Bimba Caduta dal Quinto Piano a Piazza Bengasi

Nel cuore di Torino, nella zona Lingotto, si è verificato un avvenimento straordinario che ha catturato l'attenzione di tutti. Una bimba di soli 4 anni è sfuggita a un destino tragico grazie all'intervento tempestivo di un coraggioso passante di 37 anni. Mentre si trovava al quinto piano di un edificio nella piazza Bengasi, la piccola è scivolata accidentalmente dal balcone, ma fortunatamente è stata afferrata al volo dal gentile uomo prima di toccare il suolo.

La scena incredibile si è svolta ieri mattina, poco prima delle 11, quando la bimba si trovava in casa con i suoi genitori. Un vicino residente, osservando dalla finestra del suo palazzo di fronte, ha notato la piccola mentre cercava di arrampicarsi sul balcone utilizzando una sedia. Tempestivamente, il vicino ha allertato il passante di 37 anni che stava passeggiando in compagnia della sua fidanzata proprio sotto l'edificio.

Il momento critico è giunto quando la piccola ha perso l'equilibrio e si è precipitata nel vuoto. Il passante ha reagito istintivamente e, seguendo la traiettoria della caduta, è riuscito a catturare la bimba al volo, evitando un impatto disastroso.

I soccorsi non hanno tardato ad arrivare, con i carabinieri e un'ambulanza che sono intervenuti prontamente. La bimba, seppur provata dall'incidente, è rimasta cosciente e è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Regina Margherita per un controllo accurato. Fortunatamente, le lesioni riportate sono state di lieve entità, e attualmente la piccola si trova sotto osservazione medica.

Anche il coraggioso passante che ha compiuto l'atto eroico ha ricevuto cure mediche. Dopo essere stato trasportato all'ospedale Cto per un trauma toracico e agli arti superiori, è stato dimesso con una prognosi di due giorni a causa di una contusione alla parete toracica.

Questo straordinario evento dimostra come un gesto altruistico possa fare la differenza nei momenti di emergenza. La prontezza di riflessi e la gentilezza del passante hanno salvato la vita di una piccola bimba, offrendo una luce di speranza e positività in mezzo a situazioni difficili.

