Belen Rodriguez in Sardegna: relax in famiglia con Andrea Foriglio, spunta una nuova complicità

Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione, questa volta in Sardegna, tra momenti di relax e divertimento con la famiglia. Accompagnata da Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, la showgirl si mostra più sorridente e complice che mai. Le foto rubate catturano un’intima giornata di spensieratezza, tra giochi e affetto. Una nuova complicità sembra nascere sotto il sole sardo, lasciando i fan curiosi di scoprire cosa riserva il futuro.

La showgirl Belen Rodriguez è finita nuovamente sotto i riflettori grazie a scatti rubati durante le sue vacanze in Sardegna. Non da sola, ma in dolce compagnia di Andrea Foriglio, ex corteggiatore di "Uomini e Donne".

Le immagini – rilanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano – ritraggono Belen intenta a giocare a pallone con la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, mentre Andrea sembra muoversi con disinvoltura tra risate e confidenze durante la giornata al mare.

Leggi anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez avvistati insieme a Porto Cervo: cena tra amici accende i riflettori

La showgirl argentina ha scelto il silenzio: nessuna foto insieme sui suoi profili social, dove ha invece pubblicato un solo scatto privato corredato dalla frase “L’umore dei tuoi sbalzi”. Una scelta meditata, in linea con la sua volontà di tenere sotto controllo la vita sentimentale dopo le rotture con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Andrea Foriglio, osteopata romano già noto per aver partecipato a “Uomini e Donne” come corteggiatore di Nicole Santinelli, ha avuto in passato storie di rilievo mediatico. Nella scorsa estate ha frequentato Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello, con cui è rimasto sotto i riflettori per brevi settimane.

Al momento non si parla di un vero e proprio flirt, quanto piuttosto di una “fase di conoscenza” caratterizzata da complicità e serenità. Non è da escludere che nei prossimi giorni emergano nuovi dettagli dalla vacanza sarda di Belen.