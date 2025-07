Trust ottiene la certificazione ErgoCert

Da sempre impegnato a promuovere un ambiente di lavoro sano e confortevole per tutti, Trust annuncia un importante traguardo: tre dei suoi prodotti ergonomici di punta hanno ottenuto la certificazione ufficiale ErgoCert. Con questo riconoscimento, Trust diventa il primo marchio di accessori per PC a ottenere la certificazione ErgoCert, stabilendo un nuovo standard nel settore.

ErgoCert è un istituto accreditato a livello internazionale, specializzato nella valutazione dell'ergonomia basata su criteri scientifici in diversi settori. Grazie a competenze specialistiche e test d'utilizzo, ErgoCert verifica la conformità dei prodotti ai requisiti antropometrici, biomeccanici e di usabilità. A seguito di rigorose valutazioni, sono tre i prodotti firmati Trust che hanno ricevuto la certificazione a 3 stelle di ErgoCert, facendo di Trust il primo produttore nel suo segmento di mercato a ottenere il riconoscimento, nonché il punteggio più alto, a testimonianza dell'impegno costante dell'azienda per l'eccellenza ergonomica e il benessere degli utenti.

Tra i prodotti certificati ci sono i mouse Bayo II Wireless e Bayo+, dotati di una forma ergonomica verticale che promuove una posizione naturale della mano e riduce la tensione al polso durante l'uso prolungato. Completa il trio la tastiera ergonomica Keyra: con layout diviso e design curvo, questa tastiera offre maggior supporto per i polsi e favorisce una posizione di digitazione più rilassata e una postura migliore. Insieme, questi tre prodotti assicurano uno spazio di lavoro più ergonomico e comodo, sia a casa che in ufficio.

"Essere il primo brand di accessori per PC a ottenere la certificazione ErgoCert è per noi motivo di grande orgoglio", afferma Dorothee de Backer, Responsabile Prodotto e Marketing di Trust. “Ciò non solo conferma la qualità che ci contraddistingue, ma evidenzia anche l'impegno continuo di Trust nel proporre soluzioni pensate a misura d'utente. Questo aiuta a garantire ai consumatori che lo sviluppo dei nostri prodotti tiene conto della salute, del comfort e dell'usabilità nella vita quotidiana."

La certificazione rappresenta solo il primo passo dell’impegno di Trust nel rendere accessibili a tutti soluzioni ergonomiche validate, dimostrando che comfort e qualità possono convivere.

Keyra Tastiera wireless multi-dispositivo ergonomica – NOVITA’

2025: Tastiera wireless multi-dispositivo ergonomica con layout diviso per lavorare in modo confortevole e produttivo. Prezzo: €69,99

Bayo II Mouse ergonomico - Mouse ergonomico con angolo verticale ottimale per ridurre le tensioni al polso. Prezzo: €24,99

Bayo II Ergonomic Wireless – Mouse ergonomico wireless con angolo verticale ottimale per ridurre le tensioni al polso. Prezzo: €39,99

Bayo+ Mouse ergonomico wireless multidispositivo - Mouse ergonomico wireless multidispositivo con angolo ottimale per ridurre le tensioni al polso. Prezzo: €49,99