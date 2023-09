Veeam ottiene la certificazione internazionale Common Criteria per la resilienza informatica

dalla U.S. National Information Assurance Partnership

Veeam Backup & Replication v12 e Veeam ONE hanno ottenuto la certificazione internazionale gold standard per la cybersecurity e l'inserimento nella NIAP Product Compliant List (PCL).

Veeam Software, leader per la Data Protection e il Ransomware Recovery, ha annunciato oggi che la Veeam Data Platform ha ottenuto la certificazione Common Criteria dalla National Information Assurance Partnership (NIAP) e l'inserimento all’interno della NIAP Product Compliant List (PCL) - un importante passo avanti nel rafforzamento della sicurezza dei dati e nell'assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni sensibili e critiche. La certificazione Common Criteria assicura a partner, clienti e enti governativi l'impegno di Veeam per la qualità, la riduzione dei rischi e convalida l'allineamento con i più severi requisiti normativi in materia di sicurezza informatica. A sua volta, questa certificazione genera un comprovato vantaggio competitivo, favorisce la fiducia e riflette la dedizione verso un utilizzo a lungo termine. Oltre 450.000 aziende in tutto il mondo si affidano a Veeam - il primo fornitore al mondo nel mercato della Data Replication & Protection (1) - per garantire la resilienza informatica e il rapido ripristino da ransomware e attacchi informatici.

Common Criteria è uno standard di riferimento per la cybersecurity, uno sforzo collaborativo sviluppato in partnership con numerosi Paesi, tra cui il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Canada, i Paesi Bassi, l'Australia, Singapore e gli Stati Uniti. Questo sforzo internazionale combina l'esperienza di queste nazioni per creare un framework unificato per valutare gli attributi di sicurezza dei prodotti IT. È una testimonianza della cooperazione globale di fronte a un avversario comune: le minacce cibernetiche.

"Le organizzazioni statali e governative stanno adottando le tecnologie Veeam a livelli record. Poiché continuano a essere bersaglio di incidenti informatici, che minacciano la sicurezza nazionale, le infrastrutture critiche, la privacy e i cittadini, si rivolgono a noi per le soluzioni più affidabili, sicure e comprovate in quanto siamo il fornitore più affidabile e preferito dal mercato", ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. "La lotta contro le minacce informatiche richiede una partnership intersettoriale e la certificazione Common Criteria è un ottimo esempio di come gli enti governativi si siano uniti per garantire che la tecnologia soddisfi i migliori standard al fine di mantenere le organizzazioni al sicuro. Veeam è impegnata a lavorare a fianco di partner e alleanze per innovare e creare un fronte unito contro le minacce e gli attacchi informatici. Siamo orgogliosi dei risultati di questi test rigorosi, della valutazione dei prodotti e del fatto che Veeam faccia parte di questo sforzo globale".

Il conseguimento della certificazione Common Criteria richiede test, valutazioni e convalide approfondite. Ogni aspetto del prodotto, dalle linee di codice ai meccanismi di sicurezza e alle funzionalità operative, viene esaminato meticolosamente per garantire l'allineamento con i criteri più esigenti. I requisiti di questo processo di certificazione riflettono gli sforzi incessanti necessari per rafforzare la resilienza informatica nei confronti degli attacchi informatici e delle minacce ransomware.

Veeam Data Platform offre funzionalità più avanzate di sicurezza dei dati, ripristino e cloud ibrido per l'intero ambiente IT: multi-cloud, virtuale, ibrido, fisico, SaaS (M365, Salesforce) e Kubernetes. Veeam Backup & Replication v12, la base della Veeam Data Platform, fornisce il miglior backup sicuro della categoria e un ripristino veloce e affidabile da ogni minaccia informatica, incluso il ransomware, per mantenere il business resiliente e funzionante. Grazie a questo approccio di piattaforma, ogni ambiente, per quanto complesso, può essere protetto e ripristinato rapidamente quando è più importante, sconfiggendo gli attacchi ransomware e garantendo la massima efficienza e affidabilità delle reti DoD. Veeam Data Platform Advanced Edition abbina le ampie funzionalità di backup e ripristino di Veeam Backup & Replication con le potenti funzionalità di monitoraggio, analisi e conformità di Veeam ONE, per fornire agli utenti un monitoraggio e un'osservabilità intelligenti al fine di identificare e risolvere qualsiasi problema di backup o ripristino prima che si presenti.

La certificazione Common Criteria è l'ultima ottenuta da Veeam. Altre certificazioni includono: DoDIN APL, FIPS 140-2, Independent Verification & Validation, ISO, SOC e altri riconoscimenti per la sicurezza. Per la lista completa, visita: https://www.veeam.com/ solutions/industry/government. html .

