Sofia Raffaeli, la regina della ginnastica ritmica: trionfa alla Coppa del Mondo di Milano

Sofia Raffaeli, la regina della ginnastica ritmica italiana, continua a incantare il pubblico con le sue imprese straordinarie. Dopo aver scritto pagine storiche alle Olimpiadi di Parigi 2024, la campionessa ha conquistato Milano, trionfando alla Coppa del Mondo con due ori e un argento. La sua determinazione e talento sono il simbolo di una nuova era per la ginnastica italiana. Sofia Raffaeli dimostra ancora una volta di essere un talento senza confini, capace di lasciare il segno ovunque gareggi.

Sofia Raffaeli continua a scrivere pagine storiche per la ginnastica ritmica italiana. Dopo il successo alle Olimpiadi di Parigi 2024, la campionessa è tornata a brillare alla Coppa del Mondo disputata all'Unipol Forum di Milano, dove ha conquistato due medaglie d'oro e una d'argento davanti al pubblico di casa.

L’atleta marchigiana ha dominato nell’all-around individuale e nella specialità con il cerchio, salendo sul secondo gradino del podio alle clavette. Il suo talento, accompagnato da grazia e precisione tecnica, ha infiammato i fan accorsi per sostenerla.

Leggi anche Claudia Mancinelli - chi è l'allenatrice di Sofia Raffaeli diventata virale

Nata a Chiaravalle il 19 gennaio 2004, Raffaeli ha iniziato a muovere i primi passi nello sport all’età di quattro anni. Inizialmente impegnata nella ginnastica artistica, a sette anni ha scoperto la sua vera passione grazie a un nastro e una palla ricevuti in regalo. Da quel momento ha intrapreso il suo percorso nella ginnastica ritmica alla Società Ginnastica Fabriano, sotto la guida di Cristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi, ex atleta olimpica a Londra 2012.

“Ho capito che dovevo fare questo nella vita, mettendo da parte scuola e amici. Ma per me non è mai stato un sacrificio”, ha raccontato in un’intervista a Olympics.com. Da allora, si allena fino a otto ore al giorno ed è stata soprannominata la Formica Atomica per la sua statura minuta e l’energia instancabile.

Nel 2019 ha esordito ai Campionati Mondiali Juniores, conquistando tre medaglie d’argento. Due anni dopo, nel 2021, è arrivata la consacrazione a livello senior con un bronzo al cerchio e un argento a squadre ai Mondiali di Kitakyushu, dove ha ottenuto anche il riconoscimento ufficiale per l'invenzione del movimento denominato “Raffaeli”, entrato nel codice dei punteggi.

Il 2022 è stato l’anno della svolta: oro nelle tappe di Coppa del Mondo a Atene, Baku e Pesaro, e titolo di prima campionessa europea italiana di ginnastica ritmica a Tel Aviv, con successi nel cerchio e nelle clavette. Agli World Games di Birmingham ha poi vinto l’oro nelle clavette e l’argento nel cerchio e nella palla.

Nel 2023 ha dominato i Campionati Mondiali di Sofia, vincendo l’all-around individuale, il cerchio, la palla e il nastro, contribuendo anche al trionfo dell’Italia nel concorso a squadre. È stata la prima atleta italiana a ottenere un oro individuale iridato nella ritmica.

Il culmine è arrivato alle Olimpiadi di Parigi 2024: Raffaeli è entrata in finale con il punteggio più alto e ha conquistato una storica medaglia di bronzo nell’all-around, chiudendo con 136.300 punti. È la prima azzurra a salire sul podio olimpico nella ginnastica ritmica.

“Mi piace trasmettere emozioni, raccontare storie attraverso la musica. Non è solo tecnica, è arte”, ha dichiarato ancora a Olympics.com. Le sue esibizioni, sempre cariche di intensità emotiva, continuano ad affascinare e ispirare migliaia di appassionati in tutto il mondo.