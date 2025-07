Marvin Vettori, naso rotto e lividi in volto: sconfitta netta contro Allen al rientro in UFC

Una notte da dimenticare per Marvin Vettori, tornato in UFC con grandi aspettative ma costretto a lasciare l’ottagono con naso rotto e lividi. La sfida contro Brendan Allen si è conclusa con una sconfitta netta, segnando un passo indietro nel suo percorso. Un ko che fa riflettere e che, senza dubbio, richiederà una pronta reazione. Ora, il fighter trentino dovrà rimettersi in carreggiata per risalire la china e riconquistare il suo posto tra i migliori.