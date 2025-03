Marvin Vettori torna nell'ottagono: sfida con Roman Dolidze a Las Vegas

Marvin Vettori, noto lottatore italiano di MMA, farà il suo ritorno nell'ottagono il 15 marzo 2025, affrontando il georgiano Roman Dolidze all'Apex Center di Las Vegas. Questo incontro rappresenta una rivincita del match disputato nel marzo 2023, in cui Vettori prevalse per decisione unanime.

Vettori è stato lontano dalle competizioni a causa di un grave infortunio alla spalla destra che ha coinvolto anche i muscoli del bicipite. Dopo un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione, è pronto a tornare in azione. La sua ultima apparizione risale al giugno 2023, quando subì una sconfitta contro Jared Cannonier.

Attualmente, Vettori occupa l'ottava posizione nel ranking UFC dei pesi medi, mantenuta nonostante l'assenza prolungata. Una vittoria contro Dolidze potrebbe rilanciare le sue ambizioni per una futura sfida al titolo.

L'incontro tra Marvin Vettori e Roman Dolidze è programmato per sabato 15 marzo alle 22:00 ora italiana. Sarà trasmesso in diretta su Eurosport e disponibile in streaming su SkyGo, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.