Diletta Leotta e la figlia Aria volano in Germania da Karius: emozioni e tenerezza in famiglia

Home / Social News / Diletta Leotta e la figlia Aria volano in Germania da Karius: emozioni e tenerezza in famiglia

Diletta Leotta e la piccola Aria Rose hanno sorvolato l’Europa per sorprendere Loris Karius durante il suo ritiro in Germania. Un gesto di amore e tenerezza che ha riempito di emozioni il cuore del portiere dello Schalke 04. Arrivate a Düsseldorf, le due hanno regalato un momento indimenticabile, testimoniato da scatti dolcissimi. La loro visita dimostra come la famiglia sia il vero tesoro, capace di superare ogni distanza con affetto.