Neymar e l'acquisto choc: l'attaccante compra una Batmobile da 1,3 milioni di euro

Neymar non smette di stupire, anche lontano dai campi da calcio. Dopo aver lasciato l’Arabia Saudita, l’attaccante brasiliano ha fatto nuovamente parlare di sé con un acquisto sorprendente: una Batmobile da 1,3 milioni di euro. Un gesto che dimostra come Neymar sappia catturare l’attenzione anche al di fuori dello sport, alimentando gossip e curiosità. E questa volta, il suo colpo è davvero da fuoriclasse.

Neymar non smette di far parlare di sé, nemmeno lontano dai riflettori del calcio. Dopo aver lasciato l'Arabia Saudita, dove ha vestito la maglia dell'Al Hilal, l'attaccante brasiliano è tornato a casa, al Santos, ma la sua vita fuori dal campo continua a essere un argomento di discussione. Se sul terreno di gioco le sue prestazioni sono spesso altalenanti, fuori dal campo Neymar si distingue per scelte eccentriche e a volte provocatorie.

Ultimo in ordine di tempo, un acquisto che ha lasciato molti a bocca aperta: una Batmobile. Sì, proprio l'auto iconica guidata da Batman nella trilogia diretta da Christopher Nolan, interpretata da Christian Bale. La versione acquistata dal calciatore è una fedele riproduzione di quella utilizzata nelle riprese dei celebri film, "Batman Begins", "Il cavaliere oscuro" e "Il cavaliere oscuro - Il ritorno".

Leggi anche Neymar: possibile ritorno al Santos dopo l'esperienza in Arabia Saudita

La Batmobile di Neymar non è solo un semplice oggetto da collezione: si tratta di un veicolo potente, con un motore da 500 cavalli e dotato anche di un lanciafiamme. Ma attenzione, l'auto non è destinata a essere guidata. L'attaccante brasiliano potrà solo esporla, rendendola un elemento di pura attrazione. Il prezzo? Un esorbitante 1,3 milioni di euro, che conferma l’indole eccentrica di Neymar anche nella sua vita privata.

Con questo acquisto, il calciatore conferma ancora una volta la sua passione per il lusso e per le automobili fuori dall'ordinario, attirando l'attenzione non solo per il suo talento in campo, ma anche per il suo stile di vita unico.