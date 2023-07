Sequestro beni da 2 milioni di euro: Ex campione di body building coinvolto in una vicenda criminale

Un'operazione di grande rilevanza ha portato al sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro appartenenti a Mauro Rozza, ex campione italiano di body building. L'uomo era stato assolto per totale incapacità di intendere e volere riguardo all'omicidio della moglie, suo padre e sua madre nel 2009, ma ora è coinvolto in una nuova indagine legata ad un caso di malversazione di denaro.

L'indagine ha avuto inizio grazie ad un esposto del Banco Bpm, che ha segnalato movimenti di denaro anomali effettuati nel corso di oltre un decennio da Antonia Maria Rosa Meanti, una curatrice e amica di lunga data della vittima. La donna, ora 58enne, è nipote di un imprenditore deceduto nel 2012 ed è dichiarata totalmente inabile a causa di gravi problemi psicologici, vivendo da 30 anni in una comunità protetta.

Gli accertamenti hanno rivelato come la curatrice abbia sottratto una cifra di oltre 1,3 milioni di euro dal patrimonio della vittima, utilizzandola per investimenti in titoli e altre attività finanziarie. Tuttavia, la scoperta più sorprendente è stata la connessione con il figlio di Antonia Maria Rosa Meanti, Mauro Rozza. Dopo essere stato assolto per vizio totale di mente nell'omicidio della moglie, l'uomo ha iniziato a condurre uno stile di vita lussuoso e sproporzionato, senza fonti di reddito apparenti dal 2015.

I fondi sottratti sono stati impiegati da Mauro Rozza per l'acquisto di beni di lusso, tra cui un immobile a Milano, diverse proprietà a Riccione, numerosi viaggi in resort esclusivi e l'acquisto di auto di lusso, inclusa una Ferrari 488 Spider con targa della Repubblica di San Marino. Inoltre, durante le indagini sono stati rinvenuti anche 750.000 euro in contanti e 6 orologi di pregio.

La vicenda sta suscitando grande scalpore e le autorità proseguono con le indagini per fare luce su tutti gli aspetti di questa complessa storia di malversazione e possibili collegamenti con la precedente vicenda giudiziaria legata all'omicidio.

