Vietnam, tragedia nella baia di Ha Long: si rovescia battello turistico con 53 persone a bordo, almeno 28 morti

Una tragedia sconvolge la pittoresca baia di Ha Long, nel Vietnam settentrionale, dove un battello turistico si è rovesciato, causando almeno 28 vittime tra i 53 passeggeri a bordo. La notizia ha scosso il paese e il mondo, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle escursioni in questa meravigliosa ma fragile location. La comunità internazionale si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause di questa drammatica tragedia.