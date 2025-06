India, tragedia nei cieli: aereo diretto a Londra si schianta dopo il decollo con 242 persone a bordo

Tragedia nei cieli: un aereo della Air India con 242 persone a bordo si schianta poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, diretto a Londra Gatwick. L’incidente, avvenuto nella mattina del 12 giugno 2025, scuote l’India e il mondo, lasciando dietro di sé un velo di incredulità e dolore.

Un aereo della compagnia Air India con a bordo 242 passeggeri è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Il velivolo era diretto a Londra Gatwick. L’incidente è avvenuto nella mattina del 12 giugno 2025 nella zona di Meghaninagar, nelle vicinanze dello scalo aeroportuale.

Secondo quanto riportato dalla televisione nazionale, una densa colonna di fumo è stata vista alzarsi dai pressi dell’aeroporto, segnalando l'impatto dell'aereo a breve distanza dalla pista. Numerosi residenti hanno riferito di aver sentito un forte boato seguito da sirene di emergenza.

Air India ha confermato l'accaduto con una comunicazione ufficiale: “Il volo AI171, in servizio tra Ahmedabad e Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente. Al momento stiamo verificando i dettagli e forniremo ulteriori aggiornamenti quanto prima su airindia.com e sul nostro account ufficiale X”, si legge in una nota diffusa dalla compagnia.

Il sito di tracciamento voli Flightradar24 ha indicato che l’ultimo segnale del Boeing 787-8 Dreamliner, identificato con il numero di registrazione VT-ANB, è stato ricevuto alle ore 08:08:51 UTC, pochi istanti dopo il decollo.

Le autorità locali e i soccorritori sono immediatamente intervenuti sul posto. Al momento non è stato diffuso alcun bilancio ufficiale di vittime o sopravvissuti. Sono in corso indagini per determinare le cause dello schianto.