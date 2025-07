Can Yaman sostiene Sara Bluma dopo le accuse di violenza contro l'ex compagno: Ti amo, sono fiero di te

In un gesto di solidarietà e coraggio, Can Yaman si schiera al fianco di Sara Bluma, la sua compagna, denunciando le violenze subite dall'ex fidanzato. Con parole sincere e un sostegno incondizionato, l’attore dimostra quanto sia fondamentale credere e supportare chi ha il coraggio di parlare. La loro storia diventa un messaggio potente contro la violenza domestica: insieme, possiamo fare la differenza.

Sara Bluma, dj e attuale compagna dell’attore Can Yaman, ha denunciato pubblicamente le violenze domestiche subite in passato dall’ex fidanzato. Con un post su Instagram, accompagnato da foto che mostrano lividi e il volto segnato, la giovane ha deciso di raccontare per la prima volta la sua verità: “Sono stata in silenzio per troppo tempo, ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e chiarire la mia situazione”, ha scritto.

Sara, nome d’arte di Sara Chichani, ha spiegato di non essere mai stata sposata legalmente e di aver avuto una relazione da cui è nato il suo bambino. “Il nostro rapporto era già concluso prima di conoscere il mio attuale compagno. Ho sempre cercato di mantenere un buon rapporto con il padre per il bene di mio figlio, che amo più di ogni altra cosa”, ha raccontato.

Nel suo sfogo, la dj ha parlato apertamente delle violenze fisiche e psicologiche subite: “Rischiavo di affrontarne di peggiori se fossi rimasta in quella situazione”. Ha poi aggiunto di aver scelto di intraprendere un nuovo percorso di vita, accanto al figlio e all’attore turco: “Ora amo mio figlio e desidero solo il meglio per lui”.

Sara ha rivelato di essere costretta a ricorrere alle vie legali, poiché l’ex compagno ostacolerebbe i suoi tentativi di vedere il figlio. Nel messaggio finale, ha voluto lanciare un appello a tutte le donne che vivono esperienze simili: “È il momento di dire basta alla violenza contro le donne e a ogni forma di abuso. Dobbiamo sostenerci, perché questo mondo è spesso costruito da e per gli uomini”.

Can Yaman ha condiviso il post sulle sue Instagram stories, scrivendo parole di affetto e supporto: “Ti amo e farò di tutto per sostenerti. Sono fiero di te. Hai dimostrato grande coraggio”. L’attore ha anche voluto chiarire la propria posizione rispetto alle accuse di tradimento che circolavano online: “Io ho conosciuto Sara due mesi fa, non un anno fa, durante un concerto. L’ex compagno non è mai stato mio amico. Dovete sciacquarvi la bocca prima di parlare di me”.